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Norte do ES

Jovem morre durante troca de tiros com a PM em Ibiraçu

De acordo com a Polícia Militar, a vítima era suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município

Publicado em 27 de Março de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 15:35
O caso será investigado na Delegacia de Polícia de Ibiraçu.
O caso será investigado na Delegacia de Polícia de Ibiraçu. Crédito: Divulgação Polícia Civil
Um jovem morreu baleado após se envolver em um confronto com policiais militares na noite desta quinta-feira (26), em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima era suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município.
A PM informou que montou uma operação no bairro Residencial Francisco Campagnaro, pois moradores da região denunciaram que estavam sendo coagidos por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região.
De acordo com a PM, enquanto estavam de campana, os militares visualizaram um grupo de indivíduos armados chegando ao local. Quando estavam prontos para fazer a abordagem, os suspeitos realizaram disparos de arma de fogo contra a equipe, que revidou.

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Segundo a PM, durante o confronto, um suspeito foi baleado e morreu no local no local. Com ele foi apreendida uma submetralhadora. Além disso, os militares detiveram outros três suspeitos, um adolescente de 14 anos foi apreendido. Na região foram apreendidas 269 pedras de crack e 33 buchas de maconha
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio por resistência à ação da polícia e será investigado na Delegacia de Polícia de Ibiraçu. O corpo do suspeito havia sido encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Ainda de acordo com a polícia, um suspeito de 18 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Os outros conduzidos e o adolescente apreendido foram ouvidos e liberados.

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