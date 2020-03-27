Jovem morre durante troca de tiros com a PM em Ibiraçu

O caso será investigado na Delegacia de Polícia de Ibiraçu. Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um jovem morreu baleado após se envolver em um confronto com policiais militares na noite desta quinta-feira (26), em Ibiraçu , Norte do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Militar, a vítima era suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município.

A PM informou que montou uma operação no bairro Residencial Francisco Campagnaro, pois moradores da região denunciaram que estavam sendo coagidos por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região.

De acordo com a PM, enquanto estavam de campana, os militares visualizaram um grupo de indivíduos armados chegando ao local. Quando estavam prontos para fazer a abordagem, os suspeitos realizaram disparos de arma de fogo contra a equipe, que revidou.

Segundo a PM, durante o confronto, um suspeito foi baleado e morreu no local no local. Com ele foi apreendida uma submetralhadora. Além disso, os militares detiveram outros três suspeitos, um adolescente de 14 anos foi apreendido. Na região foram apreendidas 269 pedras de crack e 33 buchas de maconha

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio por resistência à ação da polícia e será investigado na Delegacia de Polícia de Ibiraçu. O corpo do suspeito havia sido encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.