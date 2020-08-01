Tentativa de homicídio na Serra termina com cinco detidos e dois baleados

Durante a ação, a PM apreendeu três pistolas de 9mm, um revólver de calibre 38, um carregador, coldre, rádio comunicador e diversas munições. Crédito: PM/ES

Uma tentativa de homicídio na Serra, na noite desta sexta (31), no bairro Santo Antônio, acabou com duas pessoas baleadas e cinco detidas. A ação contou com a perseguição de carros e terminou com a apreensão de quatro armas de fogo, diversas munições, joias, celulares e até um rádio comunicador.

Suspeita-se que a ação dos bandidos esteja relacionada ao tráfico de drogas da região. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou quando quatro jovens estavam próximos a um beco, na rua Florêncio da Conceição. Cinco suspeitos, dirigindo um veículo modelo Voyage, de cor branca, começaram a atirar contra as vítimas.

Uma correria iniciou-se no local. Duas pessoas foram feridas pelos disparos e deram entrada na UPA da região, sendo um adolescente de 17 anos, que teria envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Santo Antônio, e um jovem de 19. O mais novo foi baleado na perna direita, e o segundo levou um tiro no braço esquerdo.

PERSEGUIÇÃO

Os policiais, informados do caso pelo Ciodes, encontraram o Voyage próximo à Serra Sede e uma perseguição começou. Foi dada ordem de parada, porém os indivíduos desobedeceram, fugindo em direção ao bairro Colina da Serra. Foi, então, solicitado reforço de outras viaturas, sendo montado um cerco policial.

A perseguição se desenrolou até a estrada de Jardim da Serra. Por lá, a PM conseguiu abordar o veículo, onde estavam cinco indivíduos. Com eles, foram apreendidas três pistolas 9mm, todas com munição, um revólver calibre 38, um carregador colmeia, diversas munições, um coldre e um rádio comunicador.