Fornecedor de armas é preso em casa de alto padrão em Vila Velha

Uma operação policial conjunta, intitulada "Desarme", entre a Polícia Civil, Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizou, nesta quinta-feira (30), a prisão de um homem de 41 anos atuante no fornecimento de armas para o tráfico de drogas da Grande Vitória. De acordo com a PC, o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi detido em uma casa de alto padrão no bairro Santa Mônica, em Vila Velha.
A Polícia Civil explicou ainda que o homem, preso por mandado de prisão preventiva e também em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, é apontado como um dos principais fornecedores de armas de fogo do Espírito Santo. Além dele, outras três pessoas foram detidas na operação.
Segundo apuração realizada pela repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, na casa, foram apreendidas uma pistola e um simulacro. Em endereços ligados ao homem preso, como em uma loja relacionada, casa de parentes e um bar, foram apreendidos outra pistola, um fuzil, este encontrado em uma vegetação da Rodovia do Contorno, e uma pistola com seletor de rajadas, dentro de um kit Roni, que é uma peça que transforma uma pistola em uma espécie de submetralhadora.
Ao todo foram apreendidas seis armas, sendo quatro verdadeiras, todas ligadas ao homem de 41 anos e um comparsa de 31. Na casa deste comparsa, a polícia encontrou 750 pontos da droga LSD.
De acordo com o superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas da PC, José Calmon, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (31), a operação foi fundamental por "desmoronar o castelo" do suspeito. "Falo castelo porque ele morava em uma residência de luxo, de alto padrão, com recursos provenientes dos crimes de tráfico de armas e drogas. Além disso, a operação retira de circulação um fuzil com alto poder de fogo, uma arma cara, poderosa e que não pode estar em circulação. E o que tem por trás dele não é só isso, tem mais coisas ligadas ao crime e a Desarme irá investigar", pontuou.
No mesmo sentido, o delegado Christian Waichert, titular da operação, ressalta que não é qualquer pessoa que compra um tipo de arma como as que foram encontradas. "A gente tem visto também que esse tipo de arma não tem sido utilizado contra a polícia. Não temos aqui no Estado a política do fuzil, como tem no Rio de Janeiro. Eles usam mais para postar no Facebook, Instagram e demonstrar poder através dessa arma", comentou.
De acordo com a reportagem que foi ao ar na TV Gazeta, os delegados afirmaram que a polícia ainda está investigando de onde o homem de 41 anos trazia as armas para vender para os traficantes da Grande Vitória.