Tatuagem ajuda a polícia a prender suspeito de matar mulher no ES

A Polícia Civil informou que o suspeito confessou o crime após ser abordado, na última quarta-feira (20), no bairro Industrial

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de matar a facadas uma mulher durante a madrugada de quarta-feira (20), em Cobilândia, Vila Velha. Segundo a Polícia Civil (PC), testemunhas contaram que, enquanto era esfaqueada no pescoço, a vítima, identificada como Ingrid Alvez Vicente, gritou o nome do agressor. Além disso, a corporação informou que a mulher tinha uma tatuagem no peito com o nome dele.

A PC contou ainda que o acusado confessou o assassinato logo após ser abordado em uma rua do bairro Industrial, também em Vila Velha, no mesmo dia do crime, pela corporação. A prisão foi anunciada em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (22).

Nas investigações, foi apontado que a vítima era usuária de drogas e havia tido um relacionamento de dois mesmo com o suspeito. Dessa relação, o então casal teve uma filha, que atualmente tem cinco anos.

De acordo com apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, por ter perdido o direito de cuidar da filha, em função do vício em drogas, Ingrid estaria perseguindo pelas redes sociais o acusado. Ele teria informado à polícia que a matou por não aprovar essa atitude.

A delegada e chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), Raffaela Aguiar, reforçou que a explicação dada pelo suspeito não justifica o assassinato. A PC informou que o homem foi preso em flagrante e responderá por homicídio.

Filho da vítima é preso

Um filho de Ingrid, de 20 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso durante as investigações. Ele chegou ao local e conversou com a polícia sobre a morte da mãe. Mas, quando a equipe policial buscou o nome dele, encontrou um mandado de apreensão por porte de arma de fogo.

Apesar de ele ter sido preso em 2023, a apreensão já constava há alguns anos, por ter sido pedida quando o jovem era menor de idade.

