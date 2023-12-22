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Dois tiros

Homem é assassinado após tentar separar briga de casal na Serra

Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima era amiga da mulher envolvida em discussão com companheiro, em Carapina Grande

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 15:10

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

22 dez 2023 às 15:10
Homem morre após tentar separar briga de casal na Serra
Viatura da Polícia Civil no local do crime Crédito: Wagner Martins
Um homem de 28 anos morreu após levar dois tiros ao tentar separar a briga de um casal na noite de quinta-feira (21) na Avenida Principal, no bairro Carapina Grande, na Serra. Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a vítima era amigo da mulher envolvida no caso e tentou ajudar, mas o companheiro dela não gostou e logo disparou contra o jovem.  
As testemunhas informaram que a vítima chegou a correr para tentar se salvar, mas caiu perto de um poste logo em seguida. Uma familiar do rapaz contou à reportagem da TV Gazeta que ele passou no comércio dela horas antes, porém não contou onde iria. O jovem não teria envolvimento com o tráfico de drogas, conforma apuração do repórter. 
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