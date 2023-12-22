Homem é assassinado após tentar separar briga de casal na Serra

Um homem de 28 anos morreu após levar dois tiros ao tentar separar a briga de um casal na noite de quinta-feira (21) na Avenida Principal, no bairro Carapina Grande, na Serra. Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a vítima era amigo da mulher envolvida no caso e tentou ajudar, mas o companheiro dela não gostou e logo disparou contra o jovem.