Homem morre prensado por trator conduzido pelo neto em Rio Novo do Sul

Homem de 49 anos ficou entre o trator e o caminhão para guiar a manobra do neto de 11 anos, que escorreu o pé da embreagem, causando o acidente

Publicado em 7 de junho de 2025 às 08:51

Vista da cidade de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo Crédito: Wilson Rodrigues

Um homem de 49 anos morreu após ser prensado por um trator conduzido pelo neto de 11 anos, enquanto tentava desatolar um caminhão. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (6), em uma propriedade rural na comunidade de São Francisco, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.>

Segundo informações da Polícia Militar, o menino tentou manobrar um trator para desatolar um caminhão a pedido do avô, que se posicionou entre os dois veículos para orientar a operação. Durante a manobra, o pé do menino teria escorregado da embreagem, o que fez o trator avançar e prensar o idoso contra a carroceria do caminhão. O motorista do caminhão presenciou o acidente e acionou socorro.>

De acordo com o boletim da PM, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi ao local e constatou a morte. A perícia também esteve na propriedade, assim como o Conselho Tutelar, já que o condutor do trator era menor de idade. Segundo a polícia, as conselheiras orientaram o atendimento à família, mas não acompanharam o menino até a delegacia por estarem os pais presentes.>

Ainda de acordo com o boletim, o garoto foi levado por seus responsáveis à Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul para prestar depoimento.>

A reportagem de A Gazeta pediu informações e posicionamento da Polícia Científica e da Polícia Civil. Este texto será atualizado assim que houver retorno.>

