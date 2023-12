Suspeito é preso após fazer arrastão em pontos de ônibus em Cariacica

Trio assaltou diversas pessoas na manhã desta sexta (22), mas um dos suspeitos foi detido quando tentava roubar a moto de uma vítima, na Rodovia Leste-Oeste

Em duas motos, três homens assaltaram diversas pessoas em diferentes pontos de ônibus na manhã desta sexta-feira (22), em Cariacica. Os arrastões começaram por volta de 5h30, no bairro Castelo Branco. No último deles, foram levados quatro celulares. Logo em seguida, os suspeitos tentaram roubar uma moto. Nesse momento, um dos criminosos foi preso, segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta.

Um auxiliar de serviços gerais, que não quis se identificar, contou à repórter que estava no ponto de ônibus esperando para trabalhar quando as motocicletas pararam.

“Estávamos indo trabalhar e os três indivíduos chegaram mandando colocar os objetos no chão, que eram celular, bolsa e carteira, e pediram para entregar tudo sem reagir porque senão atirariam na nossa cabeça. Eu ia trabalhar com o coração bem partido porque é celular velho, mas é um que me atende”, contou a vítima.

Uma viatura da Polícia Militar passou minutos depois e os policiais foram informados sobre o caso. Além disso, as vítimas apontaram a direção para onde seguiram os suspeitos. Com a indicação do sentido, a corporação realizou um patrulhamento pela região e encontrou os criminosos tentando levar uma moto no Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Bela Vista, em Cariacica.