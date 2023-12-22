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Em duas motos

Suspeito é preso após fazer arrastão em pontos de ônibus em Cariacica

Trio assaltou diversas pessoas na manhã desta sexta (22), mas um dos suspeitos foi detido quando tentava roubar a moto de uma vítima, na Rodovia Leste-Oeste

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 16:11

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

22 dez 2023 às 16:11
Arrastão em Cariacica
Celulares roubados que foram recuperados pela polícia Crédito: Fabrício Christi
Em duas motos, três homens assaltaram diversas pessoas em diferentes pontos de ônibus na manhã desta sexta-feira (22), em Cariacica. Os arrastões começaram por volta de 5h30, no bairro Castelo Branco. No último deles, foram levados quatro celulares. Logo em seguida, os suspeitos tentaram roubar uma moto. Nesse momento, um dos criminosos foi preso, segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta.
Um auxiliar de serviços gerais, que não quis se identificar, contou à repórter que estava no ponto de ônibus esperando para trabalhar quando as motocicletas pararam.
“Estávamos indo trabalhar e os três indivíduos chegaram mandando colocar os objetos no chão, que eram celular, bolsa e carteira, e pediram para entregar tudo sem reagir porque senão atirariam na nossa cabeça. Eu ia trabalhar com o coração bem partido porque é celular velho, mas é um que me atende”, contou a vítima.
Uma viatura da Polícia Militar passou minutos depois e os policiais foram informados sobre o caso. Além disso, as vítimas apontaram a direção para onde seguiram os suspeitos. Com a indicação do sentido, a corporação realizou um patrulhamento pela região e encontrou os criminosos tentando levar uma moto no Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Bela Vista, em Cariacica.
“Em patrulhamento, avistamos as pessoas com a característica passada fazendo um outro assalto em andamento. Um deles já estava em cima da moto e foi preso. Os outros dois fugiram”, explicou o soldado Lube, da PM.
O dono da moto é um montador de móveis, de 34 anos, que também não quis se identificar. Ele contou para a reportagem da TV Gazeta que havia parado para ver um possível problema no veículo, quando foi abordado.
Segundo o trabalhador, um dos suspeitos desceu da moto onde estava com outro criminoso e subiu no veículo da vítima para poder levá-lo. Porém, o carro da polícia o fechou, impedindo a saída.
“Quando chegaram anunciando o assalto, já entreguei a chave, mas a polícia impediu que levassem. Eu quase ajoelhei para orar, pois eles iam levar minha moto, que é meu veículo de trabalho, porque sou montador de móveis e rodo quase o dia todo com ela”, desabafou o profissional.
A Polícia Civil disse que o homem preso, de 22 anos, foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Em relação à frequência dos arrastões, reclamada pelas vítimas, a PM informou que os bairros da região onde aconteceram os crimes contam com policiamento ostensivo e o reforço ocorre conforme as informações que a população passa.

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