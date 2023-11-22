Suspeitos morrem em ataque entre rivais com intervenção da PM em Vitória

veja acima). A tentativa, no entanto, foi frustrada. Durante patrulhamento, policiais militares conseguiram evitar um ataque no sentido contrário: cerca de 30 homens armados estariam prontos para atacar o Bairro da Penha. O revide acabou não acontecendo. Com auxílio do setor de inteligência, a Polícia Militar foi acionada para monitorar invasões e ataques entre grupos rivais do tráfico de drogas em Vitória , na madrugada de terça-feira (21). A informação inicial era de que traficantes do Bairro da Penha teriam tentado atacar o Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, como mostra um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento (). A tentativa, no entanto, foi frustrada. Durante patrulhamento, policiais militares conseguiram evitar um ataque no sentido contrário: cerca de 30 homens armados estariam prontos para atacar o Bairro da Penha. O revide acabou não acontecendo.

O vídeo mostra cinco suspeitos correndo por uma rua do Morro do Macaco. É possível ver que ao menos um deles aparece armado e chega a apontar a arma para o alto. A movimentação dos suspeitos foi percebida pela polícia, que começou a agir na região.

Polícia Militar impediu ataque e invasão entre facções em Vitória Crédito: Pablo Campos

"Nossa equipe de inteligência começou a patrulhar a região, porque supostamente indivíduos do Morro do Macaco iriam tentar algum revide contra a facção criminosa do Complexo da Penha", afirmou o tenente Will, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta.

Durante patrulhamento na região do Morro do Macaco, dois suspeitos foram baleados. Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, alguns traficantes conseguiram fugir durante o tiroteio, mas dois suspeitos foram tingidos por disparos. De acordo com informações divulgadas em coletiva de imprensa na noite de terça-feira (22), os dois homens que foram baleados estavam armados e chegaram a ser socorridos com vida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

A Polícia Militar garante que monitora a região: "Temos equipes em vários locais. Não adianta, não há um local no Espírito Santo que a Polícia Militar não atua", completou o tenente Will.

Uma submetralhadora, munição, carregadores e cocaína foram apreendidos durante as buscas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto envolvendo agentes de segurança. As armas apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições e carregadores. As drogas foram encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.