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Conflitos do tráfico

Suspeitos morrem em ataque entre rivais com intervenção da PM em Vitória

Mortes ocorreram durante tiroteio no Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, na madrugada de terça-feira (21); setor de inteligência da PM identificou tentativas de invasões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2023 às 09:37

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 09:37

Com auxílio do setor de inteligência, a Polícia Militar foi acionada para monitorar invasões e ataques entre grupos rivais do tráfico de drogas em Vitória, na madrugada de terça-feira (21). A informação inicial era de que traficantes do Bairro da Penha teriam tentado atacar o Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, como mostra um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento (veja acima). A tentativa, no entanto, foi frustrada. Durante patrulhamento, policiais militares conseguiram evitar um ataque no sentido contrário: cerca de 30 homens armados estariam prontos para atacar o Bairro da Penha. O revide acabou não acontecendo.
O vídeo mostra cinco suspeitos correndo por uma rua do Morro do Macaco. É possível ver que ao menos um deles aparece armado e chega a apontar a arma para o alto. A movimentação dos suspeitos foi percebida pela polícia, que começou a agir na região.
Polícia Militar impediu ataque e invasão entre facções em Vitória
Polícia Militar impediu ataque e invasão entre facções em Vitória Crédito: Pablo Campos
"Nossa equipe de inteligência começou a patrulhar a região, porque supostamente indivíduos do Morro do Macaco iriam tentar algum revide contra a facção criminosa do Complexo da Penha", afirmou o tenente Will, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta.
Durante patrulhamento na região do Morro do Macaco, dois suspeitos foram baleados. Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, alguns traficantes conseguiram fugir durante o tiroteio, mas dois suspeitos foram tingidos por disparos. De acordo com informações divulgadas em coletiva de imprensa na noite de terça-feira (22), os dois homens que foram baleados estavam armados e chegaram a ser socorridos com vida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
A Polícia Militar garante que monitora a região: "Temos equipes em vários locais. Não adianta, não há um local no Espírito Santo que a Polícia Militar não atua", completou o tenente Will.
Uma submetralhadora, munição, carregadores e cocaína foram apreendidos durante as buscas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto envolvendo agentes de segurança. As armas apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições e carregadores. As drogas foram encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.
Os corpos dos suspeitos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. 

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