'Achei que já estava morta', diz manicure queimada com óleo pelo companheiro no ES

TV Gazeta, ela chegou a dizer que pensou que já estava morta. A manicure de 30 anos que foi agredida pelo companheiro com chutes, com faca e teve até óleo quente jogado sobre ela, em Viana , contou que sofreu torturas por três dias. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da, ela chegou a dizer que pensou que já estava morta.

A vítima, que se relacionava com o homem há três anos, revelou que tudo começou na noite da última sexta-feira (17) dentro da casa da família no bairro Primavera. Segundo a manicure, o companheiro ficou furioso porque perdeu cerca de 600 reais em sites de apostas.

"Ele é muito viciado em jogo de aposta, apostou primeiro um valor, perdeu, depois pegou mais 100 reais, perdeu também e começou a ficar nervoso. Começou a mandar eu pedir dinheiro emprestado para as pessoas", declarou.

O homem culpou a mulher, a impediu de sair de casa, quebrou vários objetos e começou as agressões. Com ciúmes, o criminoso jogou óleo quente na mulher.

""Eu estava deitada. Ele simplesmente acordou, chegou com a panela de óleo quente e começou a falar: 'Você não vai me dizer, não? Com quem você ficou? Qual roupa você estava no dia que você saiu com esse cara?' Começou a falar isso, eu pedi pelo amor de Deus para ele não jogar óleo em mim e ele jogou" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

Ele também queimou as roupas da mulher, além de jogar álcool em cima dela e ameaçar atear fogo.

Segundo apuração da TV Gazeta, de sexta-feira a domingo, a manicure chorou muito. Foi a tia do agressor que estava com a filha do casal que foi ao local devolver a criança, percebeu que algo estava errado e ligou para a polícia. Quando os militares chegaram, o homem tentou se esconder em um buraco no teto do banheiro, mas foi preso.

"Achei que já estava morta. Eu só pedia para (ele) deixar eu ver minha filha. Ele me torturou de sexta-feira à noite até domingo" X - Manicure agredida pelo marido

A manicure disse que em 3 anos de relacionamento já foi agredida várias vezes. "A pior foi há cinco meses, que ele cortou meu olho, me bateu com ferro, me arrastou pelo chão pelos cabelos", desabafou.