Suspeitos de tráfico e de cobrar taxa de trabalhadores são presos em Vila Velha

Sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha, para onde os suspeitos foram levados Crédito: Carlos Alberto Silva

Do G1 ES

Três homens suspeitos de atuarem no tráfico de drogas foram presos na noite desta quinta-feira (22) em Vila Velha . De acordo com a Polícia Militar , os presos não só podem estar envolvidos em um esquema interestadual de tráfico, como também cobravam taxas para que prestadores de serviços pudessem trabalhar em bairros da cidade.

Os presos são Felipe Henrique dos Santos Gonçalves, de 30 anos; Pedro Henrique Rodrigues Sales, de 24; e Lucas Magalhães de Oliveira, de 26. Com eles, foram apreendidas drogas e material para embalo, além de munição e celulares.

A Polícia Militar chegou até os homens, que estavam dentro de uma casa, por meio de uma denúncia anônima.

"Indivíduos que atuam no tráfico de drogas na região que compreende Alecrim, Ilha da Conceição e Santa Rita estariam realizando transações que envolviam entorpecentes, armas de fogo e munições", disse o sargento Prates.

Além de chefiar o tráfico de drogas, os homens são apontados pela polícia por extorquir dinheiro de prestadores de serviços, comerciantes e até motoboys. Todos tinham que pagar para conseguir trabalhar.

"Prestadores de serviço de internet, de serviço de telefonia. Para operarem dentro da região que eles intitularam como região das 'Sete Bocas', eles recebiam cobranças. Assim como comerciantes e motoboys que faziam entregas", detalhou Prates.

Os homens foram levados para a Polícia Federal. O caso será investigado pela PF, já que a suspeita é de que o tráfico de drogas gerenciado pelos detidos vá além do Espírito Santo