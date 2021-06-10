Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Luxor

Operação mira grupos envolvidos com tráfico de drogas em Cariacica

Deflagrada nesta quinta-feira (10), ação conta com 127 policiais militares, incluindo os do Serviço Reservado da PMES, e 15 agentes da Guarda Civil Municipal de Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2021 às 10:42

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 10:42

Operação Luxor, realizada pelo Gaeco/MPES e a Polícia Militar, realizou prisões e apreensões na Grande Vitória
Operação Luxor, realizada pelo MPES e Polícia Militar, mira grupos envolvidos com tráfico de drogas em Cariacica Crédito: Divulgação/MPES
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10) a Operação Luxor, com o objetivo de desarticular a atuação de grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas, principalmente no município de Cariacica. Quatro pessoas foram detidas, entre elas um foragido do sistema prisional e outro alvo que possuía dois mandados de prisão em aberto por homicídio e por roubo.
A operação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) e pela Polícia Militar (PMES). A investigação foi instaurada pelo órgão com o objetivo de desarticular a atuação de grupos criminosos que agem de forma organizada e contínua, planejando e executando principalmente o tráfico de entorpecentes e crimes a ele relacionados. A operação também teve o objetivo de colher provas das atividades criminosas dos integrantes dessas associações.
Prisões e apreensões na operação do MP contra grupos criminosos em Cariacica
As evidências colhidas possibilitaram aos promotores de Justiça responsáveis pela investigação a obtenção de decisão favorável junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 24 endereços localizados em diversos bairros de Cariacica, Viana e Serra.
Os trabalhos de deflagração da parte ostensiva da “Operação Luxor” contam com a participação de 127 policiais militares, incluindo os do Serviço Reservado da PMES, e 15 agentes da Guarda Civil Municipal de Viana.
Durante a operação, 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços diversos nos municípios de Cariacica, Viana e Serra. Ao todo, quatro pessoas foram detidas, sendo três homens e uma mulher. Dentre eles, um com mandado de prisão em aberto por homicídio e roubo, e outro evadido do sistema prisional.
Além das detenções, foram apreendidos na ação 20 frascos de loló, um rádio comunicador, seis buchas de maconha, 34 munições de calibre 380 e um caderno de anotações com informações sobre o tráfico de entorpecentes. Todos os detidos foram entregues à Polícia Civil, juntos aos materiais apreendidos.

Atualização

10/06/2021 - 4:40
A polícia divulgou mais informações da operação. O texto foi atualizado.

Veja Também

Governo do ES notifica cidade por estocar Coronavac em cenário de escassez

Empresários investigados ostentavam veículos de luxo e viagens nas redes sociais

Motorista é denunciado pela morte de jovens em acidente na Dante Michelini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados