Operação mira grupos envolvidos com tráfico de drogas em Cariacica

Operação Luxor, realizada pelo MPES e Polícia Militar, mira grupos envolvidos com tráfico de drogas em Cariacica Crédito: Divulgação/MPES

Quatro pessoas foram detidas, entre elas um foragido do sistema prisional e outro alvo que possuía dois mandados de prisão em aberto por homicídio e por roubo. Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10) a Operação Luxor, com o objetivo de desarticular a atuação de grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas, principalmente no município de Cariacica , entre elas um foragido do sistema prisional e outro alvo que possuía dois mandados de prisão em aberto por homicídio e por roubo.

Your browser does not support the audio element. Prisões e apreensões na operação do MP contra grupos criminosos em Cariacica

As evidências colhidas possibilitaram aos promotores de Justiça responsáveis pela investigação a obtenção de decisão favorável junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 24 endereços localizados em diversos bairros de Cariacica, Viana e Serra.

Os trabalhos de deflagração da parte ostensiva da “Operação Luxor” contam com a participação de 127 policiais militares, incluindo os do Serviço Reservado da PMES, e 15 agentes da Guarda Civil Municipal de Viana.

Durante a operação, 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços diversos nos municípios de Cariacica, Viana e Serra. Ao todo, quatro pessoas foram detidas, sendo três homens e uma mulher. Dentre eles, um com mandado de prisão em aberto por homicídio e roubo, e outro evadido do sistema prisional.

Além das detenções, foram apreendidos na ação 20 frascos de loló, um rádio comunicador, seis buchas de maconha, 34 munições de calibre 380 e um caderno de anotações com informações sobre o tráfico de entorpecentes. Todos os detidos foram entregues à Polícia Civil, juntos aos materiais apreendidos.