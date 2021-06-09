Empresários investigados ostentavam veículos de luxo e viagens nas redes sociais
Durante o cumprimento de oito mandados foram apreendidos carros, motos, computadores, notebooks, celulares, documentação e uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo. Elas e outras seis pessoas investigadas, segundo as autoridades, usavam, supostamente, cotas de consórcios como vitrine para atrair investidores e captar recursos com a promessa de gerar ganhos para os clientes.
“Os veículos apreendidos são importados, de alto valor. Eles ostentavam nas redes sociais, os carros, as motos e as viagens. Ainda está sendo contabilizado, mas a quantidade de dinheiro apreendida é de, aproximadamente, R$ 100 mil”, disse o delegado.
Os empresários investigados são responsáveis pela Stratton Oakmont Bussiness, empresa em Cachoeiro de Itapemirim, que atuava, segundo o MPES, de forma semelhante à uma pirâmide financeira. Existem indícios de de que eles prometiam lucros de 20% a 50% em 30 dias, segundo as investigações. (Veja o posicionamento da empresa no final da matéria.)
“O consórcio era o produto que eles ofertavam como vitrine para angariar esse dinheiro. Quanto mais consórcios eles vendiam, mais gente entrava e mais dinheiro eles faziam. A oferta para a pessoa era ganho financeiro, semelhante à pirâmide”, explicou o promotor de Justiça do Gaeco-Sul do MPES, Luiz Agostinho Abreu da Fonseca.
Ele esclareceu que a empresa utilizava consórcios verdadeiros, de empresas registradas no Banco Central e que tinham autorização para atuar no setor, para dar credibilidade à fraude. Assim, eram feitos contratos com os poupadores para que eles comprassem cotas desses consórcios. Após a firma investigada receber a comissão pela venda, segundo as investigações, o título negociado tinha o vínculo rompido sem o conhecimento prévio do cliente. Com isso, o dinheiro do consumidor ficava em mãos da suposta organização criminosa e não era usado para honrar as parcelas do consórcio.
Entenda o suposto esquema fraudulento no Sul do ES
A empresa: empresa investigada ofertava supostas cotas de consórcios de companhias conhecidas que têm autorização do Banco Central.
Consórcios: A firma suspeita fazia contratos com os investidores prometendo lucratividade com as operações de consórcios.
Lucro de 50%: O lucro inicialmente prometido chegava a 50% do valor aplicado. Ou seja, se o consumidor colocava R$ 100 mil era garantido um retorno de R$ 50 mil, além do depósito inicial. Após um tempo, a rentabilidade caiu para 20%, embora ainda seja acima do valor de mercado.
Comissão: Ao vender o consórcio para a empresa, em um trabalho de intermediação, a firma suspeita recebia uma comissão da emissora do título de consórcio.
Quebra de contrato: Após o aporte inicial do consumidor e de receber a comissão, o contrato da firma suspeita com a empresa de consórcio era quebrado e o pagamento das parcelas, suspenso.
Poder sobre o dinheiro: Os depósitos dos consumidores eram mantidos nas mãos da suposta associação criminosa que pode ter movimentado R$ 68 milhões desde outubro de 2019, quando a firma foi constituída.
Esquema Ponzi: As autoridades apuram o esquema Ponzi, um tipo de pirâmide financeira sofisticada, que ocorre quando o valor do investimento de uma pessoa é usado para pagar a rentabilidade de outra que ingressou no negócio anteriormente.
Vítimas: As autoridades não sabem quantas vítimas saíram no prejuízo com o esquema, que fechou mais de 800 contratos. Além dos consumidores, suspeita-se que as empresas de consórcio também foram prejudicadas.
CONTRATOS COM CLIENTES EM DIVERSAS CIDADES DO SUL DO ES
Até agora, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e a Polícia Civil identificaram ao menos 800 contratos assinados com clientes. Ainda não é possível saber quem, entre os consumidores, é vítima ou beneficiado pelo possível esquema.
Contudo, as autoridades já sabem que existem clientes de outros municípios da região Sul do Estado, como Mimoso do Sul, Castelo e Vargem Alta. “A expansão dos contratos ainda não tem como afirmar. Com análise do material apreendido vamos ter noção do tamanho da atuação deles”, informou o promotor.
Poster encontrado na empresa investigada pelo MPES e pela Polícia CivilCrédito: MPES/Divulgação
ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO
Segundo o delegado Rafael Amaral, as investigações começaram a cerca dois meses após o recebimento de denúncias anônimas. Os envolvidos ainda são suspeitos de outros crimes como estelionato e lavagem de dinheiro.
O delegado também disse que a empresa está em funcionamento desde outubro de 2019, mas há suspeita de que o esquema já era aplicado pelos empresários anteriormente.
O promotor do Gaeco-Sul acredita que as administradoras dos consórcios também podem ter sido lesadas. "A gente não pode dizer se todas as pessoas que investiram não tinham ciência da situação da empresa, mas grande parte não sabia”, disse Agostinho.
Apesar de a empresa ter indícios de atuar como uma pirâmide financeira, as atividades se assemelham a um sistema mais elaborado do golpe, que é o Ponzi.
Neste caso, os criminosos se aproximam das vítimas e as convencem fazer investimentos, prometendo lucros rápidos e altos, bem acima dos praticados pelo mercado. O dinheiro de uma pessoa que entra no negócio fraudulento é usado para pagar quem já estava na rede.
O sistema, embora não seja considerado sustentável, pode durar por anos e mesmo décadas. Um exemplo é o Ponzi de Bernard Madoff que sobreviveu por 20 anos, vindo a quebrar na crise financeira de 2008, quando os investidores tentaram sacar seus recursos e descobriram que não havia dinheiro para pagar todos os poupadores da corretora.
Já o esquema de pirâmide financeira clássica funciona da seguinte forma: pessoas pagam para entrar num negócio e ganham dinheiro ao colocar outros investidores. Quanto mais gente agregar ao negócio, mais lucro essa pessoa tem. Mas o negócio acaba também não conseguindo sobreviver por muito tempo, já que a velocidade de inclusão de novos participantes vai reduzindo até chegar num nível de não conseguir mais honrar com as promessas de lucro.
LOBO DE WALL STREET
Lobo de Wall Street é um filme com Leonardo DiCaprio sobre um corretor de investimentos que realiza várias fraudes envolvendo investimentos no centro financeiro dos Estados Unidos, Wall Street, em Nova York. A história real, que se passa na década de 1980, é sobre Jordan Belfort que fica rico após essas irregularidades e que levava uma vida de ostentação.
Operação no Sul do ES desarticula empresa suspeita de praticar crime de pirâmide financeiraCrédito: Maíra Brito/TV Gazeta Sul
O que diz a empresa
"A Stratton Oakmont Bussiness, pautada nos princípios éticos e morais
basilares de sua constituição, informa aos seus clientes que nesta data, foi alvo
de operação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conforme
noticiado pela mídia local.
No entanto, insta esclarecer, que as investigações se iniciaram por meio de
denúncias especulatorias, sem fundamento e desprovidas de provas, com nítido
caráter de prejudicar a credibilidade e imagem da empresa perante a
sociedade.
Mesmo assim a empresa mantém sua confiança na justiça, razão pela qual
vem colaborando com as investigações e prestando os devidos
esclarecimentos as autoridades competentes, para provar sua integridade e a
legalidade de todas as suas atividades no curso do inquérito investigativo, vez
que suas atividades estão totalmente amparadas na legislação que rege a
representação comercial de consócios devidamente registrados no Banco
Central do Brasil.
Por fim, a empresa reafirma o seu comprometimento com seus clientes e
parceiros, e informa que suas atividades continuarão sendo desempenhadas
normalmente e todos os contratos firmados mantém-se vigentes e válidos para
todos os seus efeitos."