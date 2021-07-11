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Ocorrência

Policiais militares são alvo de pedra e golpes de faca em Vitória

O caso aconteceu na manhã deste domingo (11) no bairro São Benedito, na Capital, no encerramento do plantão dos policiais. Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 12:09

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 jul 2021 às 12:09
Faca apreendida pela PM no bairro São Benedito
Faca apreendida pela PM no bairro São Benedito, em Vitória Crédito: Naiara Arpini
Dois policiais militares tiveram a viatura atacada com uma pedra e foram alvos de um homem com uma faca quando encerravam o plantão no bairro São Benedito, em Vitória, por volta de 7h20 deste domingo (11). O caso foi registrado na Delegacia Regional da Capital.
Os militares deixavam a base da PM no bairro quando uma pedra atingiu o para-brisa do veículo. Quando os policiais pararam o carro para investigar o que poderia ter acontecido, um homem se aproximou da janela e tentou esfaquear o militar que dirigia o carro.
"O policial tentou afastar o homem, que novamente tentou desferir outro golpe, momento em que o PM realizou disparos de arma de fogo, com objetivo de reprimir a agressão. O suspeito se evadiu. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado", diz a nota enviada pela Polícia Militar.
A faca foi deixada por ele no local. Uma carteira de trabalho foi apreendida na casa de onde ele teria saído. O caso foi registrado na Delegacia Regional. A arma e a carteira de trabalho foram entregues à Polícia Civil.
A ocorrência será apurada pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Naiara Arpini, da TV Gazeta

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