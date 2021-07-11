Policiais militares são alvo de pedra e golpes de faca em Vitória

Faca apreendida pela PM no bairro São Benedito, em Vitória Crédito: Naiara Arpini

Dois policiais militares tiveram a viatura atacada com uma pedra e foram alvos de um homem com uma faca quando encerravam o plantão no bairro São Benedito, em Vitória, por volta de 7h20 deste domingo (11). O caso foi registrado na Delegacia Regional da Capital.

Os militares deixavam a base da PM no bairro quando uma pedra atingiu o para-brisa do veículo. Quando os policiais pararam o carro para investigar o que poderia ter acontecido, um homem se aproximou da janela e tentou esfaquear o militar que dirigia o carro.

"O policial tentou afastar o homem, que novamente tentou desferir outro golpe, momento em que o PM realizou disparos de arma de fogo, com objetivo de reprimir a agressão. O suspeito se evadiu. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado", diz a nota enviada pela Polícia Militar.

A faca foi deixada por ele no local. Uma carteira de trabalho foi apreendida na casa de onde ele teria saído. O caso foi registrado na Delegacia Regional. A arma e a carteira de trabalho foram entregues à Polícia Civil.

A ocorrência será apurada pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso.