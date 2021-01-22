Suspeitos de matar homens e incendiar corpos em Linhares são presos

Dois suspeitos de matar e colocar fogo nos corpos de dois homens em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram presos nesta sexta-feira (22). O crime aconteceu no mês de outubro no distrito de Palhal, zona rural do município.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão de Alessandro Teixeira Honorato, conhecido como "Bené", de 45 anos, e Adalvo Julião de Brito, conhecido como "Davi", de 64 anos, foi realizada durante uma operação. A Justiça expediu mandados de prisão contra os suspeitos.
Bené foi localizado em Palhal, distrito onde ocorreu o crime, e Davi estava em Jacaraípe, no município da Serra. Após serem ouvidos, os presos foram levados para o sistema prisional.
O CRIME
Dois corpos foram encontrados carbonizados na manhã do dia 4 de outubro de 2020, um domingo. A casa em que eles estavam também foi incendiada. O crime aconteceu na região conhecida como Palhal, que faz limite com o município de Aracruz.
Posteriormente, as vítimas foram identificadas como Walker Pereira e Leonardo Mattos Araújo, conhecido como Juninho. Durante as investigações, a polícia chegou em Bené e Davi como suspeitos.
“Segundo as investigações, o duplo homicídio foi motivado por vingança. Durante os interrogatórios, os suspeitos negaram a autoria dos crimes, mas existem provas cabais de que foram eles os autores”, relatou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo.
DETIDOS SÃO SUSPEITOS DE OUTRO HOMICÍDIO
Segundo o delegado, Bené e Davi são suspeitos de outro homicídio cometido em 2020. Em abril, Olício Cardoso de Araújo, conhecido como Cigano, de 69 anos, foi morto em Vila do Riacho, interior de Aracruz.
“Após o homicídio, os autores enterraram a vítima numa cova rasa, sendo seu corpo encontrado somente dois meses depois”, relatou Lucindo.