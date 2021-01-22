Suspeitos de matar homens e incendiar corpos em Linhares são presos

Os corpos foram encontrados carbonizados em Linhares Crédito: Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, a prisão de Alessandro Teixeira Honorato, conhecido como "Bené", de 45 anos, e Adalvo Julião de Brito, conhecido como "Davi", de 64 anos, foi realizada durante uma operação. A Justiça expediu mandados de prisão contra os suspeitos.

Bené foi localizado em Palhal, distrito onde ocorreu o crime, e Davi estava em Jacaraípe , no município da Serra. Após serem ouvidos, os presos foram levados para o sistema prisional.

Adalvo Julião de Brito, conhecido como Davi, de 64 anos, e Alessandro Teixeira Honorato, conhecido como o Bené, de 45 anos, Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

O CRIME

Dois corpos foram encontrados carbonizados na manhã do dia 4 de outubro de 2020, um domingo. A casa em que eles estavam também foi incendiada. O crime aconteceu na região conhecida como Palhal, que faz limite com o município de Aracruz.

Posteriormente, as vítimas foram identificadas como Walker Pereira e Leonardo Mattos Araújo, conhecido como Juninho. Durante as investigações, a polícia chegou em Bené e Davi como suspeitos.

Dois corpos são encontrados carbonizados em Linhares Crédito: Imagem enviada para a TV Gazeta

“Segundo as investigações, o duplo homicídio foi motivado por vingança. Durante os interrogatórios, os suspeitos negaram a autoria dos crimes, mas existem provas cabais de que foram eles os autores”, relatou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo.

DETIDOS SÃO SUSPEITOS DE OUTRO HOMICÍDIO

Segundo o delegado, Bené e Davi são suspeitos de outro homicídio cometido em 2020. Em abril, Olício Cardoso de Araújo, conhecido como Cigano, de 69 anos, foi morto em Vila do Riacho, interior de Aracruz.