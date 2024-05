Vila Garrido

Suspeitos de envolvimento em confronto que feriu PM são detidos em Vila Velha

PM diz que dupla é conhecida na região por ter envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro, conhecida como TCP

Um jovem de 27 anos e um adolescente de 17 anos foram abordados e levados para a delegacia após uma perseguição promovida por uma equipe da Polícia Militar no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, na tarde de terça-feira (7). Conforme o boletim de ocorrência do caso, os dois teriam envolvimento no confronto armado em que um policial militar foi baleado de raspão na cabeça, no mesmo bairro, no último dia 25. Ainda segundo o documento, confeccionado pela PM, a dupla é conhecida na região por ter envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro, conhecida como TCP.

Os detidos são: Igor Breno Oliveira dos Santos, conhecido como "Cabeção", de 27 anos, e um adolescente conhecido como "Galo Cego", de 17 anos – cujo nome não será divulgado, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi informada que havia dois indivíduos com arma de fogo no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Eles eram suspeitos, segundo as informações, de cometerem assaltos. A PM, então, foi ao local e encontrou a dupla em uma motocicleta com restrição de furto/roubo. Foi dada ordem de parada, mas os suspeitos tentaram fugir.

Após a perseguição, os indivíduos foram finalmente abordados. O jovem de 27 anos foi levado ao Pronto Atendimento da Glória, pois estava com escoriações causadas pela queda da moto. Após a liberação, ele e o outro suspeito, de 17 anos, foram conduzidos à 2ª Regional de Vila Velha.

Em nota, a Polícia Civil informou que o indivíduo de 27 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e tráfico de drogas.

O adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.

Envolvimento com o TCP e tiros contra PM

O boletim de ocorrência cita que os dois indivíduos são conhecidos pelo "envolvimento com a facção criminosa TCP, que domina o morro do Vila Garrido". Apesar desta informação, não há detalhes sobre a atuação dos dois.

O boletim traz ainda a informação que os dois teriam estado presentes no confronto arma que feriu um policial militar. No dia 25 de abril, no bairro Vila Garrido, uma equipe da PM fazia um patrulhamento na região quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Os policiais revidaram os tiros. Foi nesse momento que o soldado Renan Tamagnoni Lyrio acabou sendo ferido por um tiro de raspão. Não há detalhes sobre o envolvimento dos dois com o crime do dia 25.

