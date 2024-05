Em Atílio Vivácqua

Mãe e filha bebê são as vítimas de acidente com mortes na BR 101

Colisão entre carreta e carro aconteceu na tarde de terça-feira (7). Aline Manzoli Fonseca, de 32 anos, e a sua filha de um ano, Aylla, morreram no local. Marido de Aline segue internado

Mãe e filha morreram em acidente na BR 101, em Atílio Vivácqua. O marido de Aline e pai da criança segue internado . (Arquivo da família )

As duas vítimas que morreram no grave acidente entre um carro e uma carreta na BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (7), são Aline Manzoli Fonseca, de 32 anos, e a sua filha de um ano, Aylla. Arildo Rangel, que é marido de Aline e pai da menina, segue internado.

Familiares das vítimas contaram ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, a família é de Cachoeiro de Itapemirim. Aline Manzoli Fonseca e a filha morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O velório será na tarde desta quarta-feira (8), em um cemitério particular no bairro IBC. Aline Manzoli Fonseca deixa outros dois filhos.

O marido de Aline segue internado no Pronto Socorro da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

A BATIDA

A batida foi registrada por volta de 15h30, no km 422 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os ocupantes do carro estavam sem o cinto de segurança e foram projetados para fora do veículo com o impacto. A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada às 18h30. Segundo a PRF, a carreta envolvida, é destinada ao transporte de produtos perigosos, mas estava vazia.

