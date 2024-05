Acidente entre carro e carreta mata 2 pessoas na BR 101 em Atílio Vivácqua

Batida foi registrada na tarde desta terça-feira (7), e, além das mortes, uma terceira pessoa ficou ferida em estado grave

Duas pessoas morreram e uma ficou em estado grave após um grave acidente entre um carro e uma carreta na BR 101, em Atílio Vivácqua, na tarde desta terça-feira (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apurações preliminares apontam que todos os ocupantes do veículo menor estavam sem o cinto de segurança e foram projetados para fora do veículo. A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada às 18h30.