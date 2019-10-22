Filippe Siqueira Krohling Crédito: Reprodução/Instagram

Your browser does not support the audio element. Suspeito de vender droga em rave de Guarapari vai responder por homicídio

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação no Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC). A polícia informou também que amostras do entorpecente e de sangue das vítimas foram encaminhadas para análise e o delegado aguarda os resultados dos exames.

Segundo a polícia, testemunhas estão sendo ouvidas. Por meio de investigações, a polícia já tem pistas de quem é o suspeito, porém, detalhes não serão passados para não atrapalhar as investigações.

A polícia destacou ainda que, até o resultado dos laudos ficarem prontos, não será possível dizer quais componentes faziam parte da composição da mescalina.

RELEMBRE O CASO

O médico João Chequer, especialista em dependência química e saúde mental, explicou que a mescalina tem efeito rápido e devastador para quem a utiliza. "Essa substância sintética tem efeito similar ao causado pelo LSD e outras drogas sintéticas. Ela é obtida de um cacto, o peiote, encontrado em desertos do México. O uso dela provoca alucinações imediatas em quem a usa. É muito perigosa e pode levar até a morte em caso de overdose aguda", salientou o médico.

INVESTIGAÇÃO

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o delegado Fabrício Dutra afirmou que a polícia foi acionada para fazer um levantamento inicial e também as investigações do que ocorreu nessa festa, onde inicialmente 12 jovens ficaram intoxicados com uso de uma substância entorpecente nova.