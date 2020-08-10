Suspeito de tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cariacica

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em Cariacica Crédito: Reprodução/Sesp

Um homem de 33 anos foi preso em uma operação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil com o apoio da Força Nacional na última sexta-feira (7), no bairro Dom Bosco, em Cariacica . A prisão só foi divulgada nesta segunda (10). Ele é suspeito de receber e distribuir drogas vindas do estado do Mato Grosso para a região de Nova Brasília. Ele foi preso perto do apartamento onde morava, onde os agentes encontraram drogas e uma balança de precisão.

De acordo com a Polícia Civil, durante as buscas realizadas no apartamento do suspeito, os agentes encontraram quatro tabletes de crack de 2,7 quilogramas, um tablete de maconha de 600 gramas, 145 gramas de cocaína e uma balança de precisão. O delegado Alexandre Falcão, responsável pela prisão, afirmou que o local era um depósito para as drogas e o suspeito possuía passagem pela polícia.

"A ação foi em continuidade às investigações relacionadas ao tráfico de drogas no município de Cariacica. Verificamos que ele era o responsável por receber e distribuir drogas oriundas do Estado do Mato Grosso e utilizava um apartamento para armazenar as substâncias ilícitas. Além desta prisão, o detido já possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas e estava em cumprimento de condicional, disse.