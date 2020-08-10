Jovem é assassinado a pedradas no bairro Santo Antônio, em Vitória

Homem foi morto a pedradas em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um jovem de 23 anos foi assassinado a pedradas na noite deste domingo (9) no bairro Santo Antônio, em Vitória. A vítima não foi identificada. A motivação do crime ainda é desconhecida e nenhum suspeito foi localizado.

Polícia Militar informou que foi chamada ao local por volta das 21h30 para verificar uma tentativa de homicídio no bairro. Quando a equipe chegou ao lugar informado, os militares encontraram um jovem caído, com sinais de violência e várias pedras ao redor.

O ataque teria começado em um beco. As marcas de sangue no caminho mostram que o jovem tentou fugir por cerca de 30 metros até cair em uma rua próxima. A polícia encontrou pinos de cocaína no caminho.

Os moradores não quiseram falar sobre o crime e não souberam informar sobre a autoria ou motivação do ataque. Alguns populares disseram apenas que o jovem morto não era morador da região.

O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) e identificado pela família, mas a polícia não informou a identidade do jovem para a TV Gazeta.

Os suspeitos do crime fugiram e não foram localizados. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória.