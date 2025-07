Investigação

Suspeito de seduzir mulheres no ES e aplicar golpe milionário é preso em SP

O homem teria se passado por corretor para vender ilegalmente imóveis das vítimas. Ele também fazia empréstimos não autorizados e abria empresas em nome das mulheres

Um homem de 26 anos foi preso nesta quarta-feira (23) em São Paulo, suspeito de seduzir e causar prejuízos financeiros a mulheres no Espírito Santo. Segundo a denúncia, ele abordava as vítimas pelas redes sociais, se passava por corretor para vender ilegalmente imóveis das mulheres e também fazia empréstimos não autorizados e abria empresas no nome delas, segundo a investigação da polícia capixaba. O nome dele não foi divulgado. >