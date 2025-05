"Acerto de contas"

Suspeito de matar homem em bar de Linhares é preso e confessa crime

Segundo a polícia, Luiz Fernando da Conceição Carvalho matou Joanderson da Conceição Silva no último sábado (24) após um desentendimento entre os dois no local

A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (28), que prendeu na manhã do último domingo (25) Luiz Fernando da Conceição Carvalho, de 18 anos, suspeito de assassinar Joanderson da Conceição Silva, de 34 anos. O crime aconteceu no sábado (24), logo após a vítima sair de um bar na comunidade de Humaitá, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo os investigadores, o suspeito afirmou, após a prisão, que a motivação do crime seria um "acerto de contas".>