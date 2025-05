Surpresa

Cantor gospel cobra dívida de goleiro do Santos nas redes: "Precisa virar homem"

Gabriel Brazão foi cobrado em post feito pelo clube paulista, o autor da cobrança foi Regis Danese, cantor gospel bastante conhecido no país

O goleiro Gabriel Brazão, contratado pelo Santos em 2024, foi cobrado publicamente nas redes sociais do clube paulista por uma suposta dívida. A cobrança partiu do cantor gospel Regis Danese, conhecido pelo sucesso “Faz um milagre em mim”.>

Em comentário enérgico publicado no Instagram do Santos e posteriormente apagado, Danese acusou o atleta de não cumprir compromissos financeiros e exigiu uma reparação. >

“Gabriel Brazão é um excelente goleiro, só precisa virar homem e acertar uma dívida que tem comigo! Esqueceu, Brazão? Dos anos que morou na minha casa? Das passagens aéreas que comprei para você? Do motorista particular? Não é homem para honrar com seus compromissos?”, escreveu o cantor.>

Danese ainda afirmou ter provas das cobranças feitas anteriormente, incluindo mensagens trocadas com o goleiro e e-mails com o irmão de Brazão, Mateus Cabral, detalhando os gastos. >

Histórico de convivência

A relação entre os dois vem de longa data. Em entrevista à ESPN em 2020, Brazão contou que morou com Danese dos 13 aos 15 anos, quando se preparava para ingressar no Cruzeiro. >

“Sou de Uberlândia, e o Cruzeiro foi o primeiro time onde fiz teste. Um grande amigo, filho do Regis Danese, era meu vizinho. Jogávamos bola juntos, e ele me levou para fazer teste. O Regis chegou a ser meu empresário por um tempo. Ele foi uma pessoa muito importante no começo da minha carreira”, afirmou o goleiro, hoje com 24 anos.

