Furtos e roubos de bicicletas elétricas disparam no ES: "É revoltante", diz vítima

Número de ocorrências registradas já supera o total de 2024; Vila Velha lidera os dados. Uma mulher, que teve o veículo roubado nesta quarta-feira (28), desabafa sobre a insegurança

Vistas como um meio de transporte seguro e saudável, as bicicletas elétricas se tornaram alvo crescente de criminosos no Espírito Santo . Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública ( Sesp ), o ano de 2024 registrou 40 furtos e roubos desse tipo de veículo. Somente entre janeiro e abril deste ano, já foram registradas 44 ocorrências.>

Na manhã desta quarta-feira (28), uma mulher teve a bicicleta elétrica roubada no bairro Glória, em Vila Velha. Ela, que prefere não se identificar, contou à TV Gazeta que foi rendida por criminosos armados quando chegava ao trabalho.>

Conforme os dados da Sesp, Vila Velha é o município com maior número de ocorrências. Entre janeiro e abril de 2024, não havia nenhum registro de furto ou roubo de bicicletas elétricas na cidade. Já no mesmo período de 2025, foram 25 casos. Em todo o ano de 2024, foram 16 registros.>

Crime de oportunidade

O delegado Marcelo Cavalcanti, titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, explicou que a Polícia Civil não identificou uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. São casos de oportunidades. Além disso, ele atribui o aumento nas ocorrências a grande procura pelas bikes elétricas e ao fato de que as pessoas que tentam fugir do trânsito.>