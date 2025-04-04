Assaltantes são presos com celulares e bicicleta elétrica após arrastão em Vila Velha

Pelo menos oito pessoas foram surpreendidas por um arrastão em frente a um bar em Rio Marinho, Vila Velha, na noite de quinta-feira (3). Imagens de uma câmara de segurança mostram dois assaltantes chegando de moto e exigindo, à mão armada, pertences das vítimas, incluindo celulares e uma bicicleta elétrica. De acordo com a reportagem da TV Gazeta, os suspeitos foram localizados e detidos horas depois em Cariacica.

Após o crime, as vítimas conseguiram anotar a placa da motocicleta e passar para a Polícia Militar. Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que os indivíduos envolvidos no crime teriam sido vistos em um terreno baldio em Cariacica, fugindo em direção ao bairro Jardim de Alah.

Os policiais foram ao local e identificaram os dois indivíduos no bairro Alzira Ramos, onde foram abordados, tendo um deles confessado o crime, além de indicar a localização dos produtos roubados. Os objetos estavam dentro de uma geladeira nos fundos de uma casa no bairro Castelo Branco.

Suspeitos levam celulares e bicicleta elétrica em arrastão em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

No local, os militares identificaram 27 celulares, duas motos e a bicicleta elétrica roubada. Os dois homens também portavam duas granadas, por isso o Batalhão de Missões Especiais foi acionado para detonar os explosivos. Os objetos seriam provenientes de roubos em Vila Velha em Cariacica.

De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e somente após a conclusão das oitivas da ocorrência terá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com os detidos de 21 e 24 anos.