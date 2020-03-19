Suspeito de matar ex-namorada a facadas é preso em Vitória

Caio foi autuado por feminicídio e encaminhado para o presídio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Julia foi morta dentro de casa, na frente do filho de 1 ano e 8 meses. De acordo com vizinhos, ela e o ex-namorado brigaram durante a tarde. Caio teria então esfaqueado a jovem e, em seguida, cortado o cabo que ligava o botijão de gás ao fogão.

Julia Mendonça, 18 anos, foi morta a facadas em Vitória Crédito: Reprodução/Facebook

Os vizinhos relataram sentir cheiro de gás por volta das 17h. Duas horas depois, uma amiga de Julia chegou em casa e encontrou a vítima no chão, com o filho ao lado. O suspeito também estava no local e tinha inalado gás.