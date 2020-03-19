Suspeito de matar ex-namorada a facadas é preso em Vitória

O suspeito de assassinar a facadas a jovem Julia Mendonça, 18, na tarde desta quarta-feira (18), em Maria Ortiz, Vitória, foi preso. Caio Miranda Nogueira, 20 anos, foi autuado por feminicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Julia foi morta dentro de casa, na frente do filho de 1 ano e 8 meses. De acordo com vizinhos, ela e o ex-namorado brigaram durante a tarde. Caio teria então esfaqueado a jovem e, em seguida, cortado o cabo que ligava o botijão de gás ao fogão.
Os vizinhos relataram sentir cheiro de gás por volta das 17h. Duas horas depois, uma amiga de Julia chegou em casa e encontrou a vítima no chão, com o filho ao lado. O suspeito também estava no local e tinha inalado gás.
O suspeito e o bebê foram socorridos para o hospital. Julia morreu no local. Após receber atendimento médico, Caio foi encaminhado para o Plantão de Atendimento à Mulher em Vitória. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao presídio.