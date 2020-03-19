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Feminicídio

Suspeito de matar ex-namorada a facadas é preso em Vitória

Caio Miranda Nogueira, 20, esfaqueou ex-namorada após uma briga. Ele foi autuado por feminicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:38
Caio foi autuado por feminicídio e encaminhado para o presídio Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O suspeito de assassinar a facadas a jovem Julia Mendonça, 18, na tarde desta quarta-feira (18), em Maria Ortiz, Vitória, foi preso. Caio Miranda Nogueira, 20 anos, foi autuado por feminicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. 
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Julia foi morta dentro de casa, na frente do filho de 1 ano e 8 meses. De acordo com vizinhos, ela e o ex-namorado brigaram durante a tarde. Caio teria então esfaqueado a jovem e, em seguida, cortado o cabo que ligava o botijão de gás ao fogão. 
Julia Mendonça, 18 anos, foi morta a facadas em Vitória Crédito: Reprodução/Facebook
Os vizinhos relataram sentir cheiro de gás por volta das 17h. Duas horas depois, uma amiga de Julia chegou em casa e encontrou a vítima no chão, com o filho ao lado. O suspeito também estava no local e tinha inalado gás. 
O suspeito e o bebê foram socorridos para o hospital. Julia morreu no local. Após receber atendimento médico, Caio foi encaminhado para o Plantão de Atendimento à Mulher em Vitória. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao presídio. 

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