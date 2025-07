Durante tiroteio

Suspeito de envolvimento na morte de trabalhador da EDP é preso em Vila Velha

Gustavo Roberto, o “Gelado”, foi detido em nova ação criminosa nesta sexta-feira (11); ele é investigado por participação no tiroteio que matou Luciano de Souza, atingido por bala perdida

De acordo com a Guarda, Gustavo era o motorista do veículo e já era apontado como suspeito de integrar o grupo que promoveu o ataque armado em Zumbi dos Palmares, onde Luciano acabou morto por uma bala perdida. As autoridades investigam se o objetivo do grupo era realizar um ataque contra facções rivais naquela região, dominada por organizações criminosas distintas da que Gustavo integra. Ele foi levado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura sua participação no assassinato do trabalhador.>