Caso na Praia do Canto

Suspeito de envenenar médico para encobrir desvio de dinheiro é solto no ES

Alysson Oliveira Marinho estava preso no Centro de Detenção Provisória de Viana e foi liberado, segundo sua defesa, pela ausência de indícios de participação no crime

João Barbosa Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 19:17

Bruna Garcia Barbosa Marinho e Alysson Oliveira Marinho: casal é suspeito de envenenar médico com arsênio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem preso em setembro sob suspeita de participar de um esquema de desvio financeiro que terminou com a tentativa de homicídio de um médico de 90 anos na Praia do Canto, em Vitória, deixou a prisão. A vítima, que pediu pra não ser identificada, teria sido envenenada com óxido de arsênio, um elemento considerado como uma das dez substâncias de maior preocupação para a saúde pública.

Alysson Oliveira Marinho estava preso, por meio de um pedido de prisão temporária, no Centro de Detenção Provisória de Viana II e foi liberado no último dia 22 de outubro, quando venceu o prazo. A informação da soltura, porém, foi confirmada neste sábado (1º) pelo advogado de Alysson e pela Secretária da Justiça do Espírito Santo (Sejus).

Alysson é companheiro de Bruna Garcia Barbosa Marinho, também suspeita do crime contra o médico e que segue detida no Presídio Feminino de Bubu, em Cariacica, já que foi denunciada pela situação e ainda é alvo das investigações, como afirma a defesa do casal.

A mulher foi funcionária do consultório clínico da vítima por 12 anos. Ela tinha uma função de confiança na empresa, ligada a recursos financeiros e, além disso, seria responsável pela rotina alimentar do médico. O proprietário do consultório teria sido alvo da tentativa de homicídio porque o casal estaria, segundo a denúncia, tentando encobrir uma fraude financeira que teria chegado a R$ 700 mil de 2023 a 2025, sendo Alysson apontado como o principal beneficiado do esquema, como revelou a colunista de A Gazeta Vilmara Fernandes.

O que é arsênio? De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o arsênio é uma das dez substâncias de maior preocupação para a saúde pública. A exposição ao elemento pode causar intoxicação alimentar e reações similares a alergias, câncer em caso de exposição recorrente, e até morte. Ele pertence à categoria de semimetais e é um subproduto tóxico obtido a partir do tratamento de minérios de cobre, cobalto, chumbo, níquel, ouro e zinco.



Segundo o advogado James Gouvea Freias, que faz a defesa de Alysson e de Bruna, a soltura do seu cliente se deu pois a polícia teria, segundo James, chegado à conclusão de que o homem não teve relação com o esquema financeiro e com o envenenamento.

“Alysson nem responde mais ao processo. Foi feita justiça. Em relação à Bruna, acredito que a verdade vai aparecer ao decorrer do processo e ela será absolvida”, diz James.

O que diz a defesa da vítima

Por outro lado, a defesa do médico envenenado, feita pelo advogado Waldyr Loureiro, relatou à reportagem de A Gazeta, neste sábado (1º), que recebeu a informação da soltura de Alysson com surpresa.

“São diversos elementos que mostram a participação dos dois [Bruna e Alysson] no caso. Além do desvio pecuniário, tem a nota fiscal de compra do veneno em nome do Alysson e a Bruna alega, no depoimento dela, que ele tinha conhecimento, apesar de ele negar. Agora vou solicitar habilitação como advogado de acusação [contra os suspeitos] e requerer uma medida protetiva para proteção da vítima e da família, já que estão todos receosos com a situação”, explica Loureiro.

A reportagem também procurou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para pontuar a ausência de denúncia contra Alysson. O órgão ministerial, porém, esclareceu em nota que, como o caso tramita sob sigilo judicial, não é possível dar detalhes sobre a ação.

O caso

No período do suposto desvio financeiro, o médico começou a apresentar sintomas compatíveis com intoxicação crônica por arsênio: diarreia, vômitos, anemia, inchaço nos membros e perda de peso.

O médico só desconfiou das ações da funcionária em março deste ano, quando Bruna teria sido confrontada com as informações e se demitiu.

Em abril, a esposa do médico descobriu cheques em nome do marido e frascos de arsênio e laxante na unidade médica em um local que era utilizado por Bruna. Quando o caso chegou à polícia, segundo a investigação, laudos periciais confirmaram a presença de arsênio nos frascos e atestaram o envenenamento da vítima.

Devido à intoxicação, o médico apresentava inchaços no corpo e vomitava sangue. O homem chegou a procurar diversos colegas de profissão para entender o que estava acontecendo, mas nunca chegou a uma resposta.

Atualmente, segundo a defesa da vítima, o médico sofre com sequelas causadas pelo envenenamento, como agravamento na doença de Parkinson, dificuldade ao caminhar e problemas cardíacos.

