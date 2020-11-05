Suspeito de chefiar quadrilha, ex-vereador do RJ é preso em Vila Velha

Ex-vereador em Duque de Caxias é preso em Vila Velha Crédito: Divulgação

Um ex-vereador do município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro , foi preso nesta quinta-feira (5) na Praia da Costa, em Vila Velha , município da Grande Vitória. De acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), Denílson Silva Pessanha, conhecido como "Barão do Petróleo", levava uma vida de luxo no Espírito Santo , onde assumiu nova identidade, com novo nome e família, vivendo como empresário bem-sucedido e dono de vários postos de gasolina.

Segundo o delegado Felipe Curi, diretor do Departamento de Polícia Especializada (DGPE) do Rio de Janeiro, o suspeito não tinha carro e circulava usando veículos de aplicativos para não chamar atenção. "Morava em um apartamento simples, mas tinha uma vida de luxo. No Espírito Santo, possuía seis postos de gasolina em várias cidades, tudo em nome de terceiros", disse.

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Já de acordo com o delegado André Leiras, à frente da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), também do Rio de Janeiro, este criminoso era o grande financiador do esquema, que roubava combustíveis diretamente dos dutos. "Tal prática poderia até mesmo causar mortes ou grandes acidentes ambientais, pois os dutos eram subterrâneos. Para perfurar, eles pagavam uma espécie de 'pedágio' à milícia e, assim, furtavam milhões em litros de combustíveis. Todo o material era transportado em caminhões tanques", declarou.

O ex-vereador é suspeito de ser líder da maior organização criminosa especializada em perfuração e retirada de combustível de oleodutos da Petrobras. Segundo as investigações, a quadrilha age no Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo e foi responsável pelo furto de R$ 14 milhões de litros de petróleo, entre junho de 2015 e março de 2017, ocasionando um prejuízo estimado em R$ 33,4 milhões para a estatal neste período.

A prisão do suspeito foi realizada por policiais da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), do Rio de Janeiro, com apoio de policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, apesar de morar no Espírito Santo, Denílson Silva Pessanha continua explorando o furto de combustíveis na Baixada Fluminense.