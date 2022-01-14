Suspeita de matar mulher em Vila Velha é presa na Rodoviária de Vitória

Uma mulher foi presa suspeita de ser autora do ataque que matou Maria das Graças Souza Rodrigues, de 46 anos e deixou a companheira dela ferida no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (13). De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu por volta das 21h30 do mesmo dia do crime, na Rodoviária de Vitória.
Conforme a corporação, a suspeita, apontada como a executora de Maria das Graças, estava prestes a embarcar em um ônibus para fugir para a cidade de Eunápolis, no estado da Bahia. Ela foi presa pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, de acordo com a polícia, tentava fugir pela segunda vez.
Segundo a delegada Rafaella Aguiar, do DHPM, o crime tem relação com o tráfico de drogas. A delegada explicou que Maria das Graças e a companheira ficaram durante a noite de quarta (12) para quinta-feira (13) vendendo drogas e, pela manhã, elas foram prestar contas para uma sub-gerente do tráfico, que é a suspeita presa na Rodoviária.
"O crime foi motivado porque houve um desacerto entre elas. Quando foram fazer a prestação de contas ao amanhecer, viram que estava faltando drogas e também não tinha o dinheiro para colocar no lugar. Ai que começou toda a confusão e desencadeou com o homicídio e a tentativa", explicou a delegada.
Ainda de acordo com Rafaella Aguiar, com a informação de que a suspeita estaria sendo ameaçada por integrantes do tráfico de drogas da região e que tentaria fugir, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal montaram pontos de bloqueio na Grande Vitória e no interior do Estado para tentar encontrar a suspeita.
"A gente tomou informações de que ela estaria sendo ameaçada pelo tráfico, que ela não poderia retornar porque ela fez aquilo sem o consentimento, tinha sumido com a arma do crime, que pertencia a eles. A gente soube que ela iria tentar fuga para o estado da Bahia e, com a ajuda da PRF, a gente começou a montar vários pontos de bloqueio. Ela só foi presa na Rodoviária de Vitória, quando ela realmente estava tentando embarcar em um ônibus", disse a delegada.
A polícia também divulgou que prendeu uma outra mulher em flagrante, ainda na manhã da quinta-feira. Ela foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Com ela, a polícia encontrou drogas e um caderno com anotações sobre o tráfico. A participação dela no ataque ainda está sendo investigada.
O CRIME
Uma mulher foi morta a tiros e a companheira dela foi baleada nesta quinta-feira (13), em Vila Velha, na Grande Vitória. O crime aconteceu por volta das 7h, no bairro Dom João Batista. Maria das Graças Souza Rodrigues, de 46 anos, morreu no meio da Rua Mandacaru.
A outra vítima, companheira de Maria, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Parentes de Maria das Graças disseram que ela e a mulher que sobreviveu formavam um casal e estavam juntas há cerca de 10 anos. Eles também contaram que Maria trabalhava como cozinheira, porém, durante a pandemia perdeu o emprego e começou a vender drogas.
Pela manhã, de acordo com a Polícia Militar, que foi acionada para a ocorrência, ninguém conseguiu dizer a motivação do crime nem a autoria. A Polícia Civil investiga o crime.