Suspeita de matar mulher em Vila Velha é presa na Rodoviária de Vitória

Maria das Graças Souza Rodrigues, de 46 anos, morreu após ser baleada em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Conforme a corporação, a suspeita, apontada como a executora de Maria das Graças, estava prestes a embarcar em um ônibus para fugir para a cidade de Eunápolis, no estado da Bahia. Ela foi presa pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, de acordo com a polícia, tentava fugir pela segunda vez.

Segundo a delegada Rafaella Aguiar, do DHPM, o crime tem relação com o tráfico de drogas. A delegada explicou que Maria das Graças e a companheira ficaram durante a noite de quarta (12) para quinta-feira (13) vendendo drogas e, pela manhã, elas foram prestar contas para uma sub-gerente do tráfico, que é a suspeita presa na Rodoviária.

"O crime foi motivado porque houve um desacerto entre elas. Quando foram fazer a prestação de contas ao amanhecer, viram que estava faltando drogas e também não tinha o dinheiro para colocar no lugar. Ai que começou toda a confusão e desencadeou com o homicídio e a tentativa", explicou a delegada.

As suspeitas foram presas por equipes do DHPM Crédito: Vitor Jubini

Ainda de acordo com Rafaella Aguiar, com a informação de que a suspeita estaria sendo ameaçada por integrantes do tráfico de drogas da região e que tentaria fugir, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal montaram pontos de bloqueio na Grande Vitória e no interior do Estado para tentar encontrar a suspeita.

"A gente tomou informações de que ela estaria sendo ameaçada pelo tráfico, que ela não poderia retornar porque ela fez aquilo sem o consentimento, tinha sumido com a arma do crime, que pertencia a eles. A gente soube que ela iria tentar fuga para o estado da Bahia e, com a ajuda da PRF, a gente começou a montar vários pontos de bloqueio. Ela só foi presa na Rodoviária de Vitória, quando ela realmente estava tentando embarcar em um ônibus", disse a delegada.

A polícia também divulgou que prendeu uma outra mulher em flagrante, ainda na manhã da quinta-feira. Ela foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Com ela, a polícia encontrou drogas e um caderno com anotações sobre o tráfico. A participação dela no ataque ainda está sendo investigada.

O CRIME

Uma mulher foi morta a tiros e a companheira dela foi baleada nesta quinta-feira (13), em Vila Velha, na Grande Vitória. O crime aconteceu por volta das 7h, no bairro Dom João Batista. Maria das Graças Souza Rodrigues, de 46 anos, morreu no meio da Rua Mandacaru.

A outra vítima, companheira de Maria, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Parentes de Maria das Graças disseram que ela e a mulher que sobreviveu formavam um casal e estavam juntas há cerca de 10 anos. Eles também contaram que Maria trabalhava como cozinheira, porém, durante a pandemia perdeu o emprego e começou a vender drogas.