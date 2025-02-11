"Sextorsão": crime de jovem contra ex-namorada acaba em prisão no ES

DPCA prende suspeito de praticar "sextorsão" contra a ex-namorada Crédito: Polícia Civil

Uma adolescente de 16 anos viveu dias de angústia e muito medo após terminar o relacionamento com um jovem, de 19 anos. Como não aceitou o fim do namoro, o suspeito passou a ameaçar a vítima para ter relações sexuais com ele ou, então, iria divulgar um vídeo íntimo gravado sem a vítima saber. A prática, segundo a Polícia Civil , é conhecida como “sextorsão”.

Ele acabou preso no dia 3 de fevereiro em Vitória . Os nomes dos envolvidos e o município onde ocorreu o crime não serão divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Segundo a adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Gabriela Enne, a adolescente se relacionou com o jovem por quase dois anos. Desde o começo, ele se mostrou agressivo e controlador.

“Com o passar do tempo, ela tentava terminar esse relacionamento, ele não permitia. Chegou a invadir a escola onde a garota estudava, pular o muro para agredir pessoas que ele achava que ela estava se envolvendo”, contou a delegada.

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O suspeito ainda tirava fotos quando a adolescente estava em outros locais e enviava para ela e assim demonstrar que sabia onde os locais que a vítima frequentava.

Semanas antes da prisão, o jovem passou a aparecer por, pelo menos, três vezes ao dia no estágio da adolescente – praticando crime de stalking, segundo a Polícia Civil.

“Ele também passou a encaminhar diversas mensagens com fotos de arma, ameaçando a mãe dela, dizendo que se ela não continuasse no relacionamento, iria matá-la”, relatou a adjunta do DPCA.

"Prazer com notícias de morte de mulheres"

A delegada Gabriela Enne relatou que o suspeito enviava mensagens “assustadoras” para a menor de idade. Em uma delas, ele chegou a dizer sentir prazer ao ver notícias em jornais sobre mulheres mortas e que a adolescente também “iria virar estatística”.

“Ele dizia ‘juro que vou te matar. Você vai fazer tudo o que quero ou vou esfolar seu rosto no asfalto’. E mandava foto do lugar onde a jovem estava, por exemplo” disse.

Vídeo e agonia

A adolescente decidiu dar um basta no relacionamento e não cedeu as ameaças dele. A partir desse momento, um novo tormento começou na vida da menor de idade. O jovem gravou um vídeo íntimo, sem ela saber, e passou a usar essas imagens para obrigá-la a manter relações sexuais com ele.

“Ele começou a aparecer na casa dela, no momento que quisesse, para poder ter relação sexual mesmo terminados, sob pena de divulgação desse vídeo”, explicou a delegada Gabriela Enne.

"É aí que entra o tema ‘sextorsão’, um comportamento onde a pessoa tem acesso a fotos e vídeos de outra pessoa e passa a ameaçar de divulgação. Ele coage a vítima a fazer alguma coisa. Em caso de dinheiro, é patrimonial, nesse contexto, ele não pedia dinheiro, ele obrigava a vítima a manter relações contra a vontade dela" Gabriela Enne - Delegada

Não suportando mais tudo que estava acontecendo, a menor de idade decidiu contar para a mãe e a genitora foi até a polícia e denunciou o suspeito.

Confissão

O suspeito já tinha passagem pela polícia ao ser preso portando uma submetralhadora. Além da prisão preventiva, a Justiça atendeu o pedido de medida protetiva. Na delegacia, confessou todos os crimes.

Ele vai responder por estupro qualificado, lesão corporal qualificada, stalking, furto (ele chegou a pegar o telefone da vítima) e crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que ele fez e armazenou imagens de conteúdo sexual da menor de idade.

Nove prisões em janeiro

Somente em janeiro deste ano, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), deu cumprimento a nove mandados de prisão contra suspeitos de crimes cometidos contra crianças e adolescentes na Grande Vitória.

Segundo o adjunto da DPCA, delegado Leonardo Vanaz, dessas prisões, oito são relacionadas a crimes sexuais e um de violência doméstica.