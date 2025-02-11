veja vídeo acima). Policiais militares se envolveram em uma confusão enquanto verificavam uma denúncia de perturbação do sossego e tráfico de drogas na noite do último domingo (9), na comunidade do KM 20, zona rural de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo . A apreensão de uma moto gerou desentendimentos com moradores, e até a chave de uma viatura foi perdida no tumulto, obrigando a remoção do veículo por um guincho ().

Em nota, a Polícia Militar informou que atendeu “uma ocorrência de perturbação do sossego e denúncia de tráfico de entorpecentes” e que, “durante a ação, um indivíduo com histórico de tráfico foi abordado, porém, sem materiais ilícitos”. A corporação acrescentou que “na mesma ocasião, uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida”.

A PM relatou que, enquanto aguardavam a remoção do veículo, os policiais foram cercados por um “grupo hostil”, que tentou impedir a ação com ameaças, agressões e arremesso de objetos. “Diante da escalada de violência, foi necessário o uso de técnicas não letais para dispersão”, informou a corporação.

Com a chegada do reforço, dois suspeitos foram detidos e levados à Delegacia de Nova Venécia, enquanto a motocicleta foi encaminhada ao pátio credenciado.

Your browser does not support the audio element. Ação da PM termina em confusão, detidos e sumiço de chave de viatura no ES

Viatura da PM teve de ser guinchada após chave sumir durante atendimento de ocorrência Crédito: Leitor A Gazeta

A Polícia Militar confirmou que, durante a ocorrência, a chave de uma viatura foi “extraviada no tumulto”, impossibilitando a condução do veículo, que precisou ser removido por um guincho. Posteriormente, a chave foi encontrada e devolvida à equipe.