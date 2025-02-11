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Em Boa Esperança

Ação da PM termina em confusão, detidos e sumiço de chave de viatura no ES

Veículo teve de ser guinchado porque chave foi perdida durante o atendimento da ocorrência que terminou em dois homens levados à delegacia

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 16:40

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

11 fev 2025 às 16:40
Policiais militares se envolveram em uma confusão enquanto verificavam uma denúncia de perturbação do sossego e tráfico de drogas na noite do último domingo (9), na comunidade do KM 20, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A apreensão de uma moto gerou desentendimentos com moradores, e até a chave de uma viatura foi perdida no tumulto, obrigando a remoção do veículo por um guincho (veja vídeo acima).
Em nota, a Polícia Militar informou que atendeu “uma ocorrência de perturbação do sossego e denúncia de tráfico de entorpecentes” e que, “durante a ação, um indivíduo com histórico de tráfico foi abordado, porém, sem materiais ilícitos”. A corporação acrescentou que “na mesma ocasião, uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida”.
A PM relatou que, enquanto aguardavam a remoção do veículo, os policiais foram cercados por um “grupo hostil”, que tentou impedir a ação com ameaças, agressões e arremesso de objetos. “Diante da escalada de violência, foi necessário o uso de técnicas não letais para dispersão”, informou a corporação.
Com a chegada do reforço, dois suspeitos foram detidos e levados à Delegacia de Nova Venécia, enquanto a motocicleta foi encaminhada ao pátio credenciado.
Ação da PM termina em confusão, detidos e sumiço de chave de viatura no ES
Ação da PM termina em confusão, dois detidos e sumiço de chave de viatura no ES
Viatura da PM teve de ser guinchada após chave sumir durante atendimento de ocorrência Crédito: Leitor A Gazeta
A Polícia Militar confirmou que, durante a ocorrência, a chave de uma viatura foi “extraviada no tumulto”, impossibilitando a condução do veículo, que precisou ser removido por um guincho. Posteriormente, a chave foi encontrada e devolvida à equipe.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que os dois homens, 26 e 25 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Nova Venécia, assinaram um termo circunstanciado (TC) "por desacatar funcionário público", e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecerem em juízo.

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