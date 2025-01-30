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Estupro de vulnerável

Homem é preso por abusar de pelo menos seis meninas na Serra

Suspeito era vizinho de três vítimas e tio de outras três, atualmente adultas. Elas eram atraídas até a casa para tomar banho de piscina com filhas do investigado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 jan 2025 às 17:30

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 17:30

Fachada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente-DPCA
Prisão foi cumprida após denúncias à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 65 anos, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi preso na Serra, suspeito de estuprar pelo menos seis meninas, que frequentavam a casa dele para tomarem banho de piscina. Três delas eram filhas de vizinhos, e as demais eram sobrinhas.
Os crimes aconteceram entre 2005 e 2012, quando as vítimas tinham idades entre 6 e 12 anos, mas só foram descobertos na semana passada, após uma delas conseguir revelar a uma irmã os abusos que aconteceram na infância. Ela então foi incentivada a denunciar, inclusive porque poderia não ser a única – o que acabou se confirmando.
No momento da denúncia, que ocorreu no dia 23, quatro vítimas compareceram à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória, acompanhadas de uma advogada. Outras duas surgiram mais tarde. E, conforme relataram, crianças continuavam a frequentar a casa do suspeito até aquele momento.
Segundo a titular da DPCA, delegada Thais Cruz, a investigação policial apontou que ele se aproveitava do papel que exercia em uma igreja para ganhar a confiança das famílias.
“Ele convidava as crianças para brincar com as filhas. E os pais deixavam por ele ser da igreja, casado. Ele chamava para tomar banho de piscina, falava que ia fazer brincadeira de redemoinho e aproveitava para passar a mão nas partes íntimas delas. Fazia elas brincarem com cimento e dava banho nelas e aproveitava para abusar. Forçava beijos na boca. Sentava elas no colo. Elas faziam sexo oral nele…”, detalhou a delegada.
O homem, que trabalhava como motorista de trator e fazia pregações em uma igreja, tem três filhas e, segundo a polícia, não há indícios de que elas tenham sido abusadas. A investigação também concluiu que a esposa não sabia dos crimes.
O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela DPCA no dia 27, mas foi divulgado apenas nesta quinta-feira (30). Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem negou os crimes e declarou que a denúncia ia “cair por terra”. A caminho da delegacia, o suspeito ainda cantou e orou, falando que Deus ia tirar essas acusações. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Detenção da Serra.

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