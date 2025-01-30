Homem é preso por abusar de pelo menos seis meninas na Serra

Prisão foi cumprida após denúncias à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 65 anos, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi preso na Serra , suspeito de estuprar pelo menos seis meninas, que frequentavam a casa dele para tomarem banho de piscina. Três delas eram filhas de vizinhos, e as demais eram sobrinhas.

Os crimes aconteceram entre 2005 e 2012, quando as vítimas tinham idades entre 6 e 12 anos, mas só foram descobertos na semana passada, após uma delas conseguir revelar a uma irmã os abusos que aconteceram na infância. Ela então foi incentivada a denunciar, inclusive porque poderia não ser a única – o que acabou se confirmando.

No momento da denúncia, que ocorreu no dia 23, quatro vítimas compareceram à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória, acompanhadas de uma advogada. Outras duas surgiram mais tarde. E, conforme relataram, crianças continuavam a frequentar a casa do suspeito até aquele momento.

Segundo a titular da DPCA, delegada Thais Cruz, a investigação policial apontou que ele se aproveitava do papel que exercia em uma igreja para ganhar a confiança das famílias.

“Ele convidava as crianças para brincar com as filhas. E os pais deixavam por ele ser da igreja, casado. Ele chamava para tomar banho de piscina, falava que ia fazer brincadeira de redemoinho e aproveitava para passar a mão nas partes íntimas delas. Fazia elas brincarem com cimento e dava banho nelas e aproveitava para abusar. Forçava beijos na boca. Sentava elas no colo. Elas faziam sexo oral nele…”, detalhou a delegada.

O homem, que trabalhava como motorista de trator e fazia pregações em uma igreja, tem três filhas e, segundo a polícia, não há indícios de que elas tenham sido abusadas. A investigação também concluiu que a esposa não sabia dos crimes.