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5 metros de altura

Foragido por sequestro é preso em Vila Velha após pular de apartamento para fugir

Edson Henrique Passos, de 49 anos, também seria matador de aluguel e foi preso nesta quarta-feira (29), em Riviera da Barra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2025 às 14:25

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 14:25

Edson Henrique Passos, de 49 anos, foi preso em Vila Velha por mandado de prisão por sequestro e extorsão.
Edson Henrique Passos, de 49 anos, foi preso em Vila Velha por mandado de prisão por sequestro e extorsão. Crédito: Fabricio Christ
Um foragido por sequestro e extorsão foi preso nesta quarta-feira (29) em Riviera da Barra, em Vila Velha. O homem de 49 anos, identificado como Edson Henrique Passos, também seria um matador de aluguel e chegou a tentar fugir pulando de uma altura de 5 metros para dentro da casa do vizinho, segundo apuração da reportagem da TV Gazeta.
Ele foi capturado após o serviço de inteligência da Polícia Militar receber a informação que Edson estava em um apartamento na região. Com a suspeita da presença do homem apontado como sequestrador, a corporação cercou o prédio. Nesse momento, ele pulou do imóvel.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a polícia precisou atirar uma única vez, mas a bala não pegou no então foragido e ninguém no entorno. Isso porque ele colocou a mão na cintura simulando que pegaria em uma arma.
Na residência onde Edson estava a PM encontrou duas armas no guarda-roupa. Além do cumprimento de mandado de prisão pelo sequestro e extorsão, o homem de 49 anos também foi autuado em flagrante, pois ele não tinha posse de um dos armamentos.
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, ele foi encaminhado a Delegacia Regional de Vila Velha e depois levado ao sistema prisional.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do detido e o espaço segue aberto para um posicionamento.

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