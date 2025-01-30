Foragido por sequestro é preso em Vila Velha após pular de apartamento para fugir

Edson Henrique Passos, de 49 anos, foi preso em Vila Velha por mandado de prisão por sequestro e extorsão. Crédito: Fabricio Christ

TV Gazeta. Um foragido por sequestro e extorsão foi preso nesta quarta-feira (29) em Riviera da Barra, em Vila Velha . O homem de 49 anos, identificado como Edson Henrique Passos, também seria um matador de aluguel e chegou a tentar fugir pulando de uma altura de 5 metros para dentro da casa do vizinho, segundo apuração da reportagem da

Ele foi capturado após o serviço de inteligência da Polícia Militar receber a informação que Edson estava em um apartamento na região. Com a suspeita da presença do homem apontado como sequestrador, a corporação cercou o prédio. Nesse momento, ele pulou do imóvel.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a polícia precisou atirar uma única vez, mas a bala não pegou no então foragido e ninguém no entorno. Isso porque ele colocou a mão na cintura simulando que pegaria em uma arma.

Na residência onde Edson estava a PM encontrou duas armas no guarda-roupa. Além do cumprimento de mandado de prisão pelo sequestro e extorsão, o homem de 49 anos também foi autuado em flagrante, pois ele não tinha posse de um dos armamentos.

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, ele foi encaminhado a Delegacia Regional de Vila Velha e depois levado ao sistema prisional.