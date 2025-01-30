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Jovem é preso por ameaçar de morte a namorada grávida em Cariacica

Caso ocorreu no bairro Vila Prudencio, na noite de quarta-feira (29); Paulo João do Nascimento, de 25 anos, foi autuado por injúria e ameaça na forma da Lei Maria da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2025 às 13:24

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 13:24

Jovem grávida é ameaçada por namorada em Cariacica
Jovem grávida é ameaçada por namorada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ
Um jovem, identificado como Paulo João do Nascimento, de 25 anos, acabou preso na noite de quarta-feira (29), em Vila Prudencio, Cariacica, suspeito de ameaçar de morte a namorada, de 20 anos, que está grávida de cinco meses. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que a vítima é autista.
A prisão aconteceu horas após o jovem retornar do enterro do pai, que faleceu devido a um problema de saúde. Paulo teria se irritado porque a namorada saiu da casa dele, em Vitória, e foi para a residência dos pais dela depois do sepultamento. Segundo a vítima, ele foi até Cariacica para persegui-la.
Paulo João do Nascimento
Paulo João do Nascimento Crédito: Fabrício Christ
A vítima disse à reportagem que Paulo teria ligação com o tráfico em Vitória e usava disso para ameaçá-la caso ela fizesse alguma denúncia contra ele. “Os amigos deles falavam que se acontecesse alguma com ele, iria se ver com eles”, disse em entrevista à TV Gazeta.
O namorado da jovem foi preso pela Polícia Militar após invadir a casa dos pais dela. Paulo João do Nascimento reagiu à abordagem, segundo o boletim de ocorrência.
"Ele chegou, eu estava tomando banho, ele começou a brigar comigo, chutar a porta do banheiro. Só quero ficar longe dele"
Vítima - x
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Abalada, a jovem diz que tem medo do namorado ser solto.
Momento que Paulo João do Nascimento é preso pela Polícia Militar
Momento que Paulo João do Nascimento é preso pela Polícia Militar Crédito: Fabrício Christ
Polícia Civil informou que Paulo foi autuado em flagrante por injúria e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.

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