Suspeitos de assassinatos de mulheres em Linhares são presos

“Os elementos de informação produzidos até agora já nos demonstram que o grupo tem pelo menos três deles com relação direta com os homicídios”, disse o delegado Romel Pio Júnior, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares.

A corporação informou que Renan foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Os menores de idade foram autuados por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e porte irregular de arma e foram levados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.