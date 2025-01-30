Um jovem de 19 anos foi preso e três adolescentes, entre 16 e 17 anos, foram apreendidos na quarta-feira (29) suspeitos de envolvimento em duas mortes ocorridas nos bairros Nova Esperança e Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O adulto foi identificado como Renan do Rozario Lacerda, que tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os suspeitos foram localizados em um carro na região da estrada de Jataipeba, em direção ao distrito de Bebedouro, no mesmo município. Foi montado um bloqueio para impedir a passagem do grupo. Durante a abordagem, os agentes encontraram duas pistolas e uma submetralhadora, munições, além de mais de um quilo de maconha.
Segundo a PC, os indivíduos tiveram participação nas mortes da adolescente Milena Pajiari dos Santos, de 16 anos, na última terça (28), e de Thaylane Lopes dos Santos, de 25, no domingo (26). E envolvimento também em um uma tripla tentativa de homicídio em um bar, no bairro Nova Esperança, na quinta-feira da semana passada (23).
“Os elementos de informação produzidos até agora já nos demonstram que o grupo tem pelo menos três deles com relação direta com os homicídios”, disse o delegado Romel Pio Júnior, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares.
Suspeitos de assassinatos de mulheres em Linhares são presos
A corporação informou que Renan foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Os menores de idade foram autuados por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e porte irregular de arma e foram levados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.