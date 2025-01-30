Idoso é preso ao usar documento falso para sacar benefício no INSS no ES

Após a captura, os policiais fizeram buscas e localizaram outras identidades falsificadas, com pelo menos oito nomes diferentes. Com esses documentos, de acordo com a Polícia Federal, o suspeito deu entrada em diversos benefícios no INSS, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) — valor de um salário mínimo mensal concedido ao cidadão que comprove ter uma deficiência de longo prazo que o impeça de trabalhar e manter a si mesmo e à sua família.