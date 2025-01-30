Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do Estado

Idoso é preso ao usar documento falso para sacar benefício no INSS no ES

Segundo a Polícia Civil, homem de 63 anos estava em uma agência no Centro de Cachoeiro de Itapemirim quando foi flagrado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jan 2025 às 10:05

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 10:05

Idoso é preso usando documento falso em agência do INSS em Cachoeiro
Diversos documentos falsificados foram encontrados com o suspeito, de 63 anos Crédito: Polícia Civil e Polícia Federal
Um homem de 63 anos foi preso pela Polícia Civil em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, utilizando documentos falsos para obter benefício previdenciário. Com os documentos, o suspeito deu entrada em diversos benefícios na unidade, gerando prejuízo aos cofres públicos. O caso aconteceu na última quarta-feira (29). 
O homem, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à sede da Polícia Federal. Segundo a PF, durante a prisão, além dos documentos falsos foi apreendido um aparelho celular.
Após a captura, os policiais fizeram buscas e localizaram outras identidades falsificadas, com pelo menos oito nomes diferentes. Com esses documentos, de acordo com a Polícia Federal, o suspeito deu entrada em diversos benefícios no INSS, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) — valor de um salário mínimo mensal concedido ao cidadão que comprove ter uma deficiência de longo prazo que o impeça de trabalhar e manter a si mesmo e à sua família. 
Os documentos falsos foram enviados para análise da perícia da Polícia Federal. O homem foi autuado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) no município ainda na quarta-feira (29). Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça nesta quinta-feira (30).
A reportagem da Rede Gazeta fez contato com o INSS, que informou que "não se manifesta sobre operações policiais para não atrapalhar o curso das investigações".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim INSS Polícia Civil Polícia Federal Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados