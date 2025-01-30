Idoso é preso ao usar documento falso para sacar benefício no INSS no ES

Um homem de 63 anos foi preso pela Polícia Civil em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, utilizando documentos falsos para obter benefício previdenciário. Com os documentos, o suspeito deu entrada em diversos benefícios na unidade, gerando prejuízo aos cofres públicos. O caso aconteceu na última quarta-feira (29).
O homem, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à sede da Polícia Federal. Segundo a PF, durante a prisão, além dos documentos falsos foi apreendido um aparelho celular.
Após a captura, os policiais fizeram buscas e localizaram outras identidades falsificadas, com pelo menos oito nomes diferentes. Com esses documentos, de acordo com a Polícia Federal, o suspeito deu entrada em diversos benefícios no INSS, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) — valor de um salário mínimo mensal concedido ao cidadão que comprove ter uma deficiência de longo prazo que o impeça de trabalhar e manter a si mesmo e à sua família.
Os documentos falsos foram enviados para análise da perícia da Polícia Federal. O homem foi autuado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) no município ainda na quarta-feira (29). Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça nesta quinta-feira (30).
A reportagem da Rede Gazeta fez contato com o INSS, que informou que "não se manifesta sobre operações policiais para não atrapalhar o curso das investigações".