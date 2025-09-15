Enquanto trabalhava

Segurança é agredido a pauladas durante assalto em Vila Velha

Vítima foi surpreendida por suspeitos em uma garagem de veículos no bairro Santa Rita; um deles foi preso

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:32

Vidro da janela da guarita ficou quebrado e objetos revirados após assalto Crédito: Roberto Pratti

Um segurança foi agredido a pauladas durante um assalto no ambiente de trabalho dele, em uma garagem de veículos no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O crime aconteceu no último domingo (14). Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, um dos agressores — identificado como Davi Cruz de Souza, de 36 anos — era um antigo funcionário da empresa. Ele acabou preso.

Segundo testemunhas, o segurança estava na guarita quando a dupla chegou, querendo o celular da vítima. Eles deram pauladas no trabalhador e também danificaram o vidro da janela e outros objetos do local.

Depois de pegarem o celular, os suspeitos fugiram. A vítima ficou ferida, com o rosto ensanguentado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas o segurança, em um primeiro momento, negou atendimento. Depois ele foi até uma unidade de saúde, onde descobriu que precisará passar por uma cirurgia na cabeça.

Um dos suspeitos foi preso

Davi, um dos suspeitos, foi encontrado pela Guarda Municipal momentos depois, ainda com um pedaço de madeira com sangue nas mãos e uma faca na cintura. Ele foi levado à delegacia e autuado em flagrante por tentativa de latrocínio. Depois, foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. O celular da vítima chegou a ser recuperado, mas estava destruído.

Davi Cruz de Souza, de 36 anos, é suspeito de cometer o crime Crédito: Roberto Pratti

Suspeito já trabalhou na empresa invadida

Segundo o dono da garagem de veículos, Davi já trabalhou no estabelecimento. "Ele é dependente químico. Ele falou que queria mudar de vida e eu dei uma oportunidade para ele, mas ele acabou roubando minha casa e meu comércio", desabafou o empresário, em entrevista à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.



*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

