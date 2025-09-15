Feminicídio

Homem é preso por matar companheira em churrasco em Conceição do Castelo

Márcia Silva Cândido, de 32 anos, foi assassinada com uma facada na noite de domingo (14); suspeito negou o crime, mas testemunha contou à PM que o viu esfaqueando a vítima

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:49

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de matar a companheira, de 32 anos, durante um churrasco na localidade de Boa Esperança, zona rural de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Márcia Silva Cândido foi morta com uma facada na noite de domingo (14). A Polícia Militar (PM) informou que, após o crime, o indivíduo levou a mulher ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha, mas ela já chegou sem vida. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a PM, uma médica plantonista acionou a corporação e contou que o companheiro de Márcia ficou do lado de fora do hospital enquanto ela recebia atendimento. Aos policiais, o homem relatou que estava em um churrasco com a companheira e outras pessoas quando ela saiu da festa ferida, sangrando bastante, pedindo ajuda, e que tentou socorrê-la com auxílio de seu patrão.

A Polícia Militar acompanhou o suspeito até o local do churrasco para apurar o caso. Um morador disse ter presenciado discussões entre o casal e relatou que o homem golpeou a mulher com uma faca, mesmo após ela tentar se defender. A arma utilizada não foi encontrada.

Questionado sobre a versão da testemunha, o suspeito negou o crime. Ele foi conduzido à Delegacia de Venda Nova do Imigrante e, de acordo com a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

Correção 15/09/2025 - 14:10hrs Equivocadamente foi colocado no título que o crime ocorreu em Conceição da Barra, quando o fato foi registrado em Conceição do Castelo, como está na reportagem. A informação foi corrigida.

