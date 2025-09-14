7 dias internada

Polícia investiga morte de mulher que teve corpo queimado em casa no ES

Queimaduras de segundo grau atingiram boa parte do corpo de Maria Aparecida Moreira de Souza, de 41 anos, que chegou a ser transferida de helicóptero de Ecoporanga para Serra

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 17:49

Enterro de Maria Aparecida Moreira de Souza, que morreu após ter corpo queimado em casa Crédito: Ricardo Medeiros / Montagem

A Polícia Civil (PC) investiga a morte de uma mulher de 41 anos, vítima de graves queimaduras após um incêndio em casa, no município de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo. Maria Aparecida Moreira de Souza sofreu lesões em quase todo o corpo no dia 6 de setembro e foi levada de helicóptero até o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para tratamento.

Ela permaneceu no centro médico até o sábado (13), quando não resistiu aos ferimentos. O corpo de Maria Aparecida foi enterrado neste domingo (14), no Cemitério de Maruípe, em Vitória.

Segundo a PC, a unidade de saúde informou que a mulher teria sofrido um acidente doméstico causado por manipulação de gasolina e fogo. Antes da transferência para a Grande Vitória, o marido dela a levou a um hospital de Ecoporanga, onde disse que, ao chegar em casa, se deparou com a esposa em chamas.

No local, identificaram que os ferimentos de Maria Aparecida eram de segundo grau e que o companheiro também apresentava machucados nos membros superiores. Ele alega que as feridas foram provocadas ao tentar ajudar a esposa.

De acordo com a PM, o homem iria para um hospital do município de São Mateus, porém durante o atendimento prévio ele demonstrou resistência ao tratamento. O companheiro da vítima chegou a retirar os curativos do braço, saiu do hospital, mas foi encontrado pelos militares e concordou em retornar ao hospital e dar continuidade ao tratamento.

Maria Aparecida Moreira de Souza, de 41 anos, morreu com graves queimaduras no corpo Crédito: Acervo pessoal

Enquanto fumava

Num momento de lucidez, a vítima disse a Polícia Militar que estava fumando um cigarro, próximo a uma embalagem plástica descartável contendo gasolina. Em determinado momento, o líquido inflamou, atingindo todo o corpo da mulher.

Apesar dos relatos indicando que o incêndio foi acidental, a família de Maria pede investigação do caso, pois parentes registraram um boletim de ocorrência, em julho, denunciando que a vítima sofria violência doméstica. Segundo a PC, as circunstâncias da morte serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga.

