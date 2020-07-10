Sede de projeto social é arrombada e furtada em Vitória

A obra social Nossa Senhora das Graças, em Vitória Crédito: Facebook

A sede da obra social Nossa Senhora das Graças, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, foi arrombada e roubada na noite da última terça-feira (07). De acordo com apuração da TV Gazeta, divulgada no programa ES 1 desta sexta-feira (10), os suspeitos levaram doações que seriam destinadas a crianças e adolescentes em risco social atendidos pelo projeto. Dentre os objetos furtados estão cestas básicas, material de limpeza, bicicletas e caixas de som.

De acordo com a coordenadora do projeto, Marinilse da Silva Pereira, a obra que vem sendo realizada na Avenida Vitória, região onde está sediada a instituição, deixou o local abandonado, em especial à noite. Em entrevista à repórter Danielle Cariello, Marinilse contou que os estabelecimentos que funcionavam ao lado da obra social estão fechados e que este abandono pode ter contribuído para a ação criminosa.

A casa que sedia o projeto, existente desde 1968, atende 86 crianças e adolescentes em situação de risco social que moram em bairros do entorno. A comida, o material de limpeza e tudo o que mantém a obra social funcionando é fruto destas doações, motivo pelo qual os funcionários e gestores lamentam profundamente o ocorrido.