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Ilha de Santa Maria

Sede de projeto social é arrombada e furtada em Vitória

Dentre os objetos furtados estão cestas básicas, material de limpeza, bicicletas e caixas de som, fruto de doações; casa atende 86 crianças e adolescentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 20:07

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 20:07

A obra social Nossa Senhora das Graças, em Vitória
A obra social Nossa Senhora das Graças, em Vitória Crédito: Facebook
A sede da obra social Nossa Senhora das Graças, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, foi arrombada e roubada na noite da última terça-feira (07). De acordo com apuração da TV Gazeta, divulgada no programa ES 1 desta sexta-feira (10), os suspeitos levaram doações que seriam destinadas a crianças e adolescentes em risco social atendidos pelo projeto. Dentre os objetos furtados estão cestas básicas, material de limpeza, bicicletas e caixas de som.
De acordo com a coordenadora do projeto, Marinilse da Silva Pereira, a obra que vem sendo realizada na Avenida Vitória, região onde está sediada a instituição, deixou o local abandonado, em especial à noite. Em entrevista à repórter Danielle Cariello, Marinilse contou que os estabelecimentos que funcionavam ao lado da obra social estão fechados e que este abandono pode ter contribuído para a ação criminosa.
A casa que sedia o projeto, existente desde 1968, atende 86 crianças e adolescentes em situação de risco social que moram em bairros do entorno. A comida, o material de limpeza e tudo o que mantém a obra social funcionando é fruto destas doações, motivo pelo qual os funcionários e gestores lamentam profundamente o ocorrido.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do 2º Distrito Policial e que até o momento nenhum suspeito foi detido. A PC destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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