Roubo de caminhonete em Cariacica termina com perseguição, acidente e prisão em Vitória

Após roubar uma Toyota Hilux, os suspeitos seguiram para Capital, onde foram flagrados pelo cerco eletrônico; durante perseguição o veículo perdeu o controle e bateu em tapume de metal

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:44

Após o roubo de Hilux cinza em Cariacica, os suspeitos seguiram para Capital ondeo veículo perdeu o controle e bateu em tapume de metal em uma obra em no bairro Santo Antônio. Crédito: TV Gazeta

O roubo de uma caminhonete em Cariacica terminou em perseguição, acidente e prisão em Vitória. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (24). Segundo a Guarda Municipal de Vitória (GMV), o veículo, uma Toyota Hilux cinza, que havia sido furtada em Campo Grande, Cariacica, foi identificada na Capital e, após perseguição, colidiu contra um tapume de obra na Praça da Bandeira, em Santo Antônio. Um suspeito de 40 anos foi detido e os outros comparsas seguem foragidos.

O dono do veículo disse para os agentes da guarda que estacionou a caminhonete em frente a uma agência bancária na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande e, quando retornou, não encontrou mais a Hilux e ligou para o 190. De acordo a Guarda Municipal de Vitória, após o roubo na tarde de quarta-feira (24) em Cariacica, os criminosos seguiram com a caminhonete para a Capital e foram flagrados pelo cerco eletrônico, já nas proximidades do bairro Santo Antônio.

A equipe, então, localizou os suspeitos, que não obedeceram à ordem de parada e seguiram em fuga pela Avenida Santo Antônio. Durante a perseguição, a GMV disse que o carro perdeu o controle e colidiu contra uma estrutura de proteção de uma obra que cercava a Praça da Bandeira, em frente ao Cemitério de Santo Antônio.

Nove passagens pela polícia

Após o acidente, três suspeitos desembarcaram do veículo e correram em direção ao Morro do Pinto, conforme a Guarda Municipal. Apenas um homem de 40 anos foi capturado, enquanto os outros dois conseguiram fugir. O detido, de acordo com a Guarda, tem nove passagens pela polícia, sendo três por furto, uma por roubo, duas por receptação, uma por falsidade ideológica, embriaguez ao volante e adulteração de veículo. Ele foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

*Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta.

