Operação no Noroeste do ES prende 23 pessoas e apreende armas e drogas
A Operação Estado Presente, realizada entre segunda (22) e quarta-feira (24) em 20 municípios do Noroeste do Espírito Santo, resultou na prisão de 23 pessoas, sendo 21 por mandados judiciais e duas que estavam foragidas do sistema prisional. Durante as ações, as forças de segurança apreenderam seis armas de fogo, drogas e munições, além de recuperar sete veículos com restrição de furto ou roubo. Também foram lavrados 187 autos de infração de trânsito e 19 veículos removidos.
A operação mobilizou 340 agentes de diferentes instituições, entre elas Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Detran, PRF e a Prefeitura de Colatina. Na noite de quarta (24), a ofensiva se concentrou em 12 bairros de Colatina, com cumprimento de mandados, abordagens e patrulhamento. O vice-governador Ricardo Ferraço e o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno, acompanharam a ação.
Além das prisões e apreensões, equipes realizaram palestras em escolas de 15 municípios, abordando prevenção à violência, bullying e drogas.