Operação no Noroeste do ES prende 23 pessoas e apreende armas e drogas

A Operação Estado Presente, realizada entre segunda (22) e quarta-feira (24) em 20 municípios do Noroeste do Espírito Santo, resultou na prisão de 23 pessoas, sendo 21 por mandados judiciais e duas que estavam foragidas do sistema prisional. Durante as ações, as forças de segurança apreenderam seis armas de fogo, drogas e munições, além de recuperar sete veículos com restrição de furto ou roubo. Também foram lavrados 187 autos de infração de trânsito e 19 veículos removidos.