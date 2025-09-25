MPF e PF miram esquema de agiotagem em terras indígenas em Aracruz

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal do Espírito Santo realizaram, nesta quinta-feira (25), uma operação para combater a prática de agiotagem na Terra Indígena Tupiniquim-Guarani em Aracruz , no Norte do Estado . O objetivo era cumprir medidas cautelares de prisão e busca.

Pelo menos 50 policiais federais atuaram na ação. A Polícia Federal informou que participou da ação, mas não deu muito detalhes sobre as investigações. A reportagem de A Gazeta pediu informações ao MPF-ES, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.