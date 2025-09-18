Atingido por bala perdida

Quem são os 6 responsáveis por morte de terceirizado da EDP em Vila Velha

Luciano de Souza Andrade estava trabalhando no alto de um poste quando foi atingido por uma bala perdida; Polícia Civil prendeu um dos criminosos e procura por cinco foragidos

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:58

Polícia divulgou quem são os seis envolvidos na morte de Luciano de Souza Andrade, de 41 anos, em Vila Velha Crédito: Acervo familiar e Polícia Civil

As investigações apontaram que o ataque foi orquestrado por integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que querem tomar a região de Zumbi dos Palmares, comandada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). No dia 10 de julho, João Victor de Oliveira Moura e Gustavo Roberto de Oliveira, conhecido como Gelado, foram até a área e abriram fogo na direção de um carro que eles acreditavam ser dos rivais. Acontece que um dos disparos atingiu o abdômen de Luciano. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

No dia seguinte, a Guarda Municipal prendeu Gelado, que estava com outros três comparsas em um veículo clonado perto de onde o crime aconteceu. A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha continuou com as investigações e conseguiu identificar outros cinco envolvidos.

Quem são os foragidos

Cinco suspeitos estão foragidos pela morte de Luciano. Da esquerda para a direita: João Victor, Stanley, Diego, Wende e Gleidson Crédito: Divulgação Polícia Civil

Dos seis suspeitos identificados pela Polícia Civil, cinco seguem foragidos. Veja abaixo quem é quem e qual a atuação deles na morte de Luciano:

João Victor de Oliveira Moura, o Vitin, de 25 anos: apontado como executor do crime. Já foi preso por homicídio; Stanley dos Santos da Silva, o Neguim Stanley, Gorila, Homem de Ferro, Paizão das 7BK ou Nego S, de 25 anos: apontado como mandante. Já foi preso por tráfico, porte ilegal de arma e homicídio; Diego Silva Santos, o Peito Seco, de 29 anos: apontado como mandante. Já foi preso por tráfico, porte ilegal de arma e homicídio; Wende Oliveira de Almeida, o Gordinho, de 29 anos: apontado como mandante. Já foi preso por roubo, tráfico, porte ilegal de arma e corrupção de menores; Gleidson Rezende Marçal, o Xaropinho, de 33 anos: apontado como mandante. Já foi preso por roubo, homicídio, porte ilegal de arma e tráfico.

Quem tiver informações sobre eles pode ajudar por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

Ataques para tomar o poder de rivais

Nas redes sociais, um integrante do PCV publicou uma imagem com os Irmãos Metralha, personagens de ficção que representam uma família de ladrões, apontando para as áreas que ainda não eram dominadas pela facção. Na legenda, ele escreveu: "Pula enquanto o muro está baixo", um aviso para os rivais, do TCP, "mudarem de lado".

Integrante do PCV publicou imagem que mostra alvos da facção em Vila Velha Crédito: Divulgação Polícia Civil

Na imagem, em volta dos Irmãos Metralha há várias regiões com bandeiras vermelhas, indicando que são controladas pelo PCV, como Rosental de Oliveira, Ilha da Conceição e Ilha das Flores. Os personagens "miram" nas áreas rivais, incluindo a que houve o ataque que matou Luciano: ZP (Zumbi dos Palmares). As outras são SB (Rua Sebastião Inácio, que corta os bairros Ilha da Conceição, Primeiro de Maio e Santa Rita), Vala (trecho entre Santa Rita e Primeiro de Maio) e QG (perto da Rua Sebastião Inácio, onde Sophia Vial da Silva, de 15 anos, e a manicure Andrezza da Silva Conceição, de 31, foram mortas durante um ataque em agosto deste ano).

Luciano estava fazendo curso para se tornar pastor

Luciano de Souza, terceirizado da EDP morto por bala perdida em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Luciano era diácono e frequentador assíduo da Igreja Assembleia de Deus Ágape, onde foi velado. Ele estava fazendo curso para se tornar pastor, mas já pregava.

Descrito como uma pessoa tranquila, Luciano era muito conhecido e querido no bairro Primeiro de Maio, onde morava com a família desde os anos 2000. “A gente nunca deu problema para ninguém. Não somos envolvidos com tráfico, nem com nada errado. Ele era trabalhador, pastor, ajudava todo mundo. Era aquele tipo de pessoa que todo mundo gostava", desabafou um familiar no dia do crime. Além da esposa, Luciano deixou uma filha, na época com 10 anos.

