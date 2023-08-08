Quatro suspeitos de série de furtos a comércios de Aracruz são presos

Quatro homens foram presos suspeitos de envolvimento em uma série de roubos que aconteceram em comércios nos distritos de Jacupemba e Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o grupo arrombava as lojas e tinha como objetivo levar toda a mercadoria em estoque. Os crimes geraram prejuízos de mais de R$ 300 mil.
Dois dos crimes aconteceram em janeiro, um em abril e outros dois em julho. A investigação começou em abril e descobriu quem eram os criminosos e como eles atuavam, segundo o delegado Leandro Sperandio, chefe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz.
No 1º de agosto, foram presos Vitor Rossi Sales, de 19 anos, e Gabriel Silva da Cruz, de 22 anos. No dia seguinte, Anderson Mendes de Souza, de 29 anos, e Leonardo Neves dos Santos, de 27 anos.
“Chegamos a eles a partir das imagens de videomonitoramento e denúncias. Nós conseguimos identificar uma organização criminosa e prendemos cinco indivíduos, só que um deles é adolescente, e não foi internado ainda. Essa organização é formada por pelo menos seis indivíduos. Nós já sabemos quem está solto, é irmão de um dos que foi preso. Eles confessaram os delitos e disseram que cometiam os crimes por necessidades financeiras para pagar o uso de drogas”, relatou o delegado.
Imagens mostram o momento da ação dos criminosos em uma barbearia (veja acima). Eles invadem o estabelecimento, desligam o alarme e recolhem os produtos para levar. Todos estão encapuzados e, pelo menos, um deles com máscara para tentar impedir a identificação.
"Eles são de Linhares e vinham à região de Jacupemba e Guaraná. Sempre de madrugada, por volta de 1h a 2h. Arrombavam o comércio e subtraiam tudo dentro do comércio. Geralmente, eram lojas de vestuário. Roubavam roupas, sapatos, aparelhos em geral, como som, celular e jóias etc"
Sperandio explica porque os crimes aconteciam de forma repetida. Os produtos eram vendidos, de diversas formas, por um valor abaixo do que era comercializado, gerando um lucro pequeno para a organização.
“Parte era vendida pela internet, outra pelo comércio popular de Linhares e outra parte era vendida na comunidade. O prejuízo dos comerciantes era muito alto, pelos danos do arrombamento, e a revenda do material era com valor muito baixo. O lucro deles era pequeno, por isso praticavam de forma reiterada”, disse.
Os presos foram autuados pelos crimes de furto qualificado mediante arrombamentos, concurso de pessoas e repouso noturno, associação criminosa e corrupção de menores.