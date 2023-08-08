"Elevador não é para segregar pessoas", diz leitor sobre nova lei do ES

Elevadores Crédito: Pixabay

Uma nova lei que já está em vigor, promulgada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, proíbe condomínios de fazerem distinção entre elevador social e de serviço no acesso a edifícios particulares no Estado. Quem não cumpre a regra será penalizado com multa.

O texto prevê exceções para uso do elevador de carga, em algumas situações do cotidiano, como transporte de volumes para serviços de obras e reparos, pessoas com trajes de banho ou transportando animais domésticos. Nessas situações, as pessoas ainda poderão ser orientadas a usar um equipamento específico.

O perfil da Gazeta no Instagram fez a pergunta abaixo aos seus seguidores:

Confira algumas respostas selecionadas:

Muitos relatando que deve ser separado devido à função de transporte de mudanças, lixo e afins. É simples resolver, colocando nome de elevador de carga. E que não seja usado para segregar pessoas, como muito corriqueiramente acontece. Quem tem mudança, restos de entulho ou material de obra usa o de carga e as outras pessoas usam o social. (Juliana Boechat Lengruber)

Serviço: Subir com carrinho de compras de supermercado, descer com lixo, fazer mudanças, levar materiais de obra, construção e entulho. Social: Utilizado apenas para circulação de pessoas (entrar e sair de casa). (Marcelo Lovatti)

Normalmente quem reclama de prestador de serviço estar usando elevador social nem paga o condomínio em dia...????? (Abul Mazar)

Uma grande pataquada, se as pessoas soubessem realmente a temática. Funcionários também desceriam pelo social, e o elevador de serviço ficasse apenas pra subir objetos. Entendam o problema não é o nome do elevador, mas sim a hipocrisia e falta de interpretação da sociedade classuda. Que acha que a empregada doméstica tem que descer em um elevador diferente apenas pela classe social. (André Heller)

Que isso deve ser normal. Não deveria precisar de lei. Isso acontece porque o país deixou de lado a educação (Maria Elisa Zago Rocha)

Elevador é pra usar não pra segregar pessoas (Leandro Perê)

Desculpa, mas na opinião isso é muita falta de o que fazer..... Acho que o Legislativo deveria está preocupado em cumprir com seu papel de forma que atenda as necessidades da sociedade! (Renilda Alves)

Desnecessário, elevador de serviço é para serviços e não serviçais (Luciane Cerutti Padua)

Desnecessário, sou prestador de serviço e nunca me senti inferior por usar o elevador de serviço pra subir e descer meus equipamentos... (Renan Campello)

Eu imagino que, por bom senso, “serviços” como levar material de construção, mudanças, levar lixo continuarão sendo efetuados pelo elevador que era para “serviços”. Aí as pessoas questionam: “Então qual a diferença?”. Perguntem pro trabalhador. Pergunta, por exemplo, pra sua diarista, se ela utilizasse o elevador “social”, mesmo de manhã, iniciando o expediente, toda limpinha, se não olhariam “diferente” pra ela? Vão continuar olhando assim? Infelizmente, sim, mas pelo menos não poderão falar nada. (Geainny Cecília Viana)

O problema é o elevador ou a falta de educação da população que se acha classuda com os prestadores de serviço? (Kassio Buck)

Eu por ser um prestador de serviço que já sofreu inúmeras humilhações pra fazer entregas em edifícios acho maravilhoso, até porque sendo um elevador de serviço nunca dava pra usar porque além de os moradores usarem o social congestionam o de serviço também com pressa de chegar um ou outro (El_renno)

Idiotice, hoje o de serviço na verdade é para transportar lixos, mudanças, coisas que podem estragar o acabamento do elevador social. Não é para separar funcionários e moradores. Simples… mas complicam…??????????????????????????????????????????????????????????? (North of State band)

Muda nada, o social tem espelho e o de serviço não tem ? (Joylson Ricardo Zanotti)