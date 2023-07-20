Após falha, elevador esmaga casal de idosos no RS; homem de 94 anos morreu

Um casal de idosos foi esmagado por um elevador de transporte de cadeirantes em uma clínica de saúde na cidade de Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre (RS) , no Rio Grande do Sul, após uma falha técnica.

Idosos sofrem acidente em elevador de clínica no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O senhor de 94 anos morreu, e sua esposa, de 83, teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada e está internada em um hospital da rede Unimed na cidade. Ele foi identificado como Erineu Alves de Souza e era natural de Lages, em Santa Catarina.

Ambos entraram no espaço de um elevador feito para transporte de cadeirantes. Segundo o delegado André Roese, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a filha do casal havia levado ambos para uma consulta no local e conseguiu abrir a porta, que deveria estar travada, sem perceber que a plataforma não estava no andar.

Após os pais entrarem no espaço, a filha saiu e fechou a porta, o que destravou o sistema para que a plataforma descesse com outro paciente.

A filha pediu ajuda, mas demorou para que conseguissem abrir a porta e realizar o resgate de ambos, relatou o delegado. Erineu Alves também chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.

"Foi chamada a perícia e constatada uma falha no elevador", disse o delegado. A polícia agora apura as responsabilidades do ocorrido.