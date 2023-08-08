'Golpe do consórcio': empresário é procurado e 5 pessoas são presas no ES

A defesa do Sr. FILIPE PEREIRA, que teve seu nome vinculado a um ato criminoso amplamente divulgado nos canais de comunicação, vem a público esclarecer que o Defendido não praticou os atos a ele imputados, afirmando sua absoluta inocência.

Afirma o Sr. Filipe, por sua defesa, que desde o ocorrido se colocou imediatamente à disposição das autoridades policiais, e tem colaborado com a apuração da verdade, solicitando as diligências necessárias a elucidação dos fatos e consequente busca pela justiça.

A defesa esclarece que seu cliente se manteve silente até o momento, com o único propósito de não atrapalhar as investigações cuidadosamente levadas pela Delegacia de Rio Bananal, na pessoa do Delegado Fabricio Lucindo Lima, razão também para não se pronunciar a respeito do mérito das acusações.

Mas inevitável é tornar pública a imensa tristeza de seu cliente e de seus familiares, ao verem sua imagem estampada nas telas de televisão, sem que tenham sido concluídas as investigações para o esclarecimento das acusações que lhe foram imputadas, contrariando a ordem constitucional que garante a todos a presunção de inocência até qualquer prova em contrário, ressaltando, que qualquer exceção a essa regra além de covarde, é um massacre público e um desserviço à sociedade.

