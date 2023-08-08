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R$ 350 mil de prejuízo

'Golpe do consórcio': empresário é procurado e 5 pessoas são presas no ES

Polícia prendeu cinco funcionários de uma empresa pelo esquema em que era pedido um valor de entrada a interessados em participar de consórcio, mas promessas não eram cumpridas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 ago 2023 às 12:25

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 12:25

Empresário Filipe Pereira, de 26 anos, fugiu de Linhares após a prisão de funcionários
Empresário Filipe Pereira, de 26 anos, fugiu de Linhares após a prisão de funcionários Crédito: Divulgação/PCES
Um empresário está sendo procurado suspeito de aplicar o 'golpe do consórcio' em Linhares e em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Filipe Pereira, de 26 anos, fugiu após uma operação que prendeu cinco funcionários da empresa dele em flagrante pelo crime de estelionato na tarde da última segunda-feira (7). Até o momento, houve o registro de oito vítimas, que, ao todo, tiveram prejuízo de R$ 350 mil.
No momento das prisões, os funcionários estavam no estande da empresa em Rio Bananal, com quatro clientes, que foram informados por investigadores da Polícia Civil que se tratava de um golpe. Eles eram também responsáveis pela publicação de anúncios nas redes sociais para atrair interessados.
O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, explicou o modo de operação do grupo. Inicialmente, eram feitos anúncios nas redes sociais para a venda de casas, fazendas, veículos, por um valor de entrada e o parcelamento do restante em suaves prestações, que chegavam a até 20 anos.
A partir daí, quando o interessado ia procurar a empresa para fazer negócio, era informado de que se tratava de um consórcio e que aquele valor de entrada seria recebido para o cliente pegar uma carta de crédito e finalizar a compra, mas essa carta nunca chegava.
“Segundo o que foi apurado, a empresa fazia anúncios nas redes sociais de casas, fazendas, veículos, com a informação de que o comprador deveria dar uma entrada, parcelar o restante em suaves prestações, em até 20 anos, às vezes”.
Local onde empresa funcionava no bairro Conceição, em Linhares
Local onde empresa funcionava no bairro Conceição, em Linhares Crédito: Divulgação/PCES
"Quando o interessado procurava a empresa, tomava conhecimento de que se tratava de um consórcio e que aquele valor de entrada seria um ‘lance’, para já pegar a carta de crédito e comprar o bem desejado. Após pagar o valor que eles exigiam antecipadamente, a prometida carta de crédito não vinha nunca e a promessa de que só iriam começar a pagar as prestações quando o bem estivesse em mãos também não se confirmava"
Fabrício Lucindo - Delegado 
Após a operação de prisão em flagrante, em Rio Bananal, Filipe Pereira abandonou o imóvel onde funcionava a empresa, que foi fechado pela Polícia Civil, e a casa de luxo onde morava no bairro Conceição, saindo da região, segundo o delegado.
“Quem tiver informações sobre o paradeiro de Filipe Pereira, por favor, entre em contato com o 181 e denuncie. Assim você ajuda a Polícia Civil a elucidar crimes e prender criminosos”, finalizou Lucindo. 

O que diz a defesa do empresário

A reportagem de A Gazeta ligou para o telefone da empresa Vidhacred, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. A defesa do empresário enviou uma nota na tarde de terça-feira, em que diz que Filipe Pereira está à disposição das autoridades policiais e que se manteve em silêncio para não atrapalhar as investigações. 
No entanto, a Polícia Civil, nesta quarta-feira (9), informou que o empresário segue sendo procurado e que possui um mandado de prisão em aberto.

Nota na íntegra | Defesa do empresário Filipe Pereira

A defesa do Sr. FILIPE PEREIRA, que teve seu nome vinculado a um ato criminoso amplamente divulgado nos canais de comunicação, vem a público esclarecer que o Defendido não praticou os atos a ele imputados, afirmando sua absoluta inocência.

 Afirma o Sr. Filipe, por sua defesa, que desde o ocorrido se colocou imediatamente à disposição das autoridades policiais, e tem colaborado com a apuração da verdade, solicitando as diligências necessárias a elucidação dos fatos e consequente busca pela justiça.

A defesa esclarece que seu cliente se manteve silente até o momento, com o único propósito de não atrapalhar as investigações cuidadosamente levadas pela Delegacia de Rio Bananal, na pessoa do Delegado Fabricio Lucindo Lima, razão também para não se pronunciar a respeito do mérito das acusações.

Mas inevitável é tornar pública a imensa tristeza de seu cliente e de seus familiares, ao verem sua imagem estampada nas telas de televisão, sem que tenham sido concluídas as investigações para o esclarecimento das acusações que lhe foram imputadas, contrariando a ordem constitucional que garante a todos a presunção de inocência até qualquer prova em contrário, ressaltando, que qualquer exceção a essa regra além de covarde, é um massacre público e um desserviço à sociedade.

Atualização

09/08/2023 - 11:11
Após a publicação desta matéria, a defesa do empresário enviou nota se posicionando sobre o caso. O texto foi atualizado.

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