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Às escuras

Terminal e ruas de bairro de Vila Velha ficam sem energia por 5 horas

"Apagão" foi causado por um problema na fiação, segundo informou a Ceturb; comerciantes de Divino Espírito Santo afirmam que foram prejudicados devido à falta de luz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2023 às 21:00

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 21:00

Terminal de Vila Velha ficou às escuras no início da noite
Usuários esperam ônibus em terminal sem luz nesta segunda (07) Crédito: Eduardo Dias
A falta de energia deixou o Terminal de Vila Velha totalmente às escuras no início da noite desta segunda-feira (07). Moradores do entorno contaram para a reportagem da TV Gazeta que o problema começou por volta de 13h30, totalizando mais de cinco horas sem energia. A luz voltou às 19h, segundo apuração do repórter Eduardo Dias.
Outros pontos do bairro Divino Espírito Santo também foram afetados, como a Avenida Luciano das Neves e a Rua Europa. Alguns comerciantes disseram, inclusive, que ficaram sem atender clientes durante toda a tarde por conta da situação. 
Energia só voltou cerca de cinco horas e meia depois, segundo populares
Energia só voltou cerca de cinco horas e meia depois, segundo moradores e comerciantes do entorno Crédito: Eduardo Dias
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), responsável pela administração dos terminais, destacou que o problema no local já havia sido corrigido pela empresa de energia.
Questionada, a EDP também informou que a interrupção do fornecimento foi provocada por um problema técnico em um transformador. "Equipes técnicas da Concessionária estão atuando para restabelecer a energia elétrica na região", pontuou.

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