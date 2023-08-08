Terminal e ruas de bairro de Vila Velha ficam sem energia por 5 horas

A falta de energia deixou o Terminal de Vila Velha totalmente às escuras no início da noite desta segunda-feira (07). Moradores do entorno contaram para a reportagem da TV Gazeta que o problema começou por volta de 13h30, totalizando mais de cinco horas sem energia. A luz voltou às 19h, segundo apuração do repórter Eduardo Dias.
Outros pontos do bairro Divino Espírito Santo também foram afetados, como a Avenida Luciano das Neves e a Rua Europa. Alguns comerciantes disseram, inclusive, que ficaram sem atender clientes durante toda a tarde por conta da situação.
A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), responsável pela administração dos terminais, destacou que o problema no local já havia sido corrigido pela empresa de energia.
Questionada, a EDP também informou que a interrupção do fornecimento foi provocada por um problema técnico em um transformador. "Equipes técnicas da Concessionária estão atuando para restabelecer a energia elétrica na região", pontuou.